"반갑다 내 차야"…도난당한 3억 슈퍼카 챗GPT 도움으로 찾아

2년 전 고가의 람보르기니 차량을 도난당한 미국의 한 남성이 인공지능(AI)의 도움으로 차량을 되찾았다.

26일(현지시간) 카스쿱스, 미 CBS 8 샌디에이고 등에 따르면 캘리포니아주 남부 오렌지 카운티에 사는 앤드루 가르시아는 2년 전인 2023년 여름 2019년형 람보르기니 우라칸 에보 차량을 도난당했다. 이 차량의 구입가는 약 25만 달러(약 3억 4747만원)에 달했다.

도난 당한 지 2년 만에 되찾은 2019년형 람보르기니 우라칸 에보 차량.

당시 당국은 가르시아의 슈퍼카를 훔친 일당을 수백만 달러 규모의 고급 차 절도 조직으로 지목했다. 이들은 렌터카를 이용한 뒤 약 20대의 고급 차를 반납하지 않고 차량을 훔쳐 달아난 혐의를 받았다. 일당은 차량을 재판매하기 전에 서류를 조작해 소유자를 삭제하기도 했다. 당국의 수사로 다른 도난 차량은 모두 회수할 수 있었지만, 가르시아의 차량은 여전히 실종 상태였다.

그런데 지난달 가르시아는 인스타그램에서 예상치 못했던 메시지를 받게 됐다. 누군가 자신의 차량 사진과 함께 "혹시 이 차 팔았나요?"라고 메시지를 보낸 것이었다. 메시지를 보낸 사람은 차 안에 있던 가르시아의 명함을 보고 차량 구입을 문의하기 위해 메시지를 보낸 것으로 추정된다.

가르시아는 메시지로 받은 차량 사진을 근거로 직접 사진 속 장소 파악에 나섰다. 하지만 사진 속 장소가 캘리포니아가 아닌 것으로 보였으므로 조심스러운 접근이 필요했다. 그는 차량 소재 파악의 도구로 챗GPT를 활용했다. 먼저 챗GPT에 해당 사진을 올려 사진이 촬영된 장소가 어딘지를 물었다. 챗GPT는 여러 가지 가능성을 제시했고, 가르시아는 구글 도구를 통해 정확한 위도와 경도를 다시 한번 확인했다. 이러한 과정을 거친 결과 가르시아의 차량 사진이 찍힌 장소는 콜로라도주 덴버인 것으로 추정됐다. 가르시아의 거주지와 1600㎞ 넘게 멀리 떨어진 곳이었다.

도난 당한 지 2년 만에 되찾은 2019년형 람보르기니 우라칸 에보 차량.

가르시아는 차량의 위치를 ??파악한 후 경찰에 신고했고, 경찰은 차량을 찾아 이 차가 가르시아의 실종된 우라칸 에보임을 확인했다. 덴버로 날아간 가르시아는 집으로 돌아올 때는 우라칸을 탈 수 있었다.

콜로라도 자동차 도난 방지국 대변인 케일 굴드는 가르시아의 놀라운 '셀프 수사'를 칭찬했다. 그러면서 "이러한 선제적 정보 수집은 도난 차량 회수에 매우 큰 도움이 된다"고 말했다. 콜로라도 경찰은 가르시아의 차량을 누가 소유하고 있었는지, 소유자가 도난 사건에 관여했는지 등을 계속 수사 중이다.

람보르기니 우라칸 에보는 5.2ℓ V10 엔진을 탑재해 631마력의 출력과 600Nm의 최대 토크를 발휘하는 슈퍼카다. 7단 DCT 변속기와 결합해 최고 속도 325km/h를 내며, 정지 상태에서 시속 100km까지(제로백) 2.9초 만에 도달한다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



