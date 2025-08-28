왕이 앉은 와인마개에 외국인 심사단도 극찬…K-굿즈 25점 면면

관광공사, K-기념품 25점 선정

역대 최고 경쟁률 27대1 기록

'조선왕실 와인마개' 대통령상

27대 1의 역대급 경쟁률을 뚫고, 한국을 대표할 K-굿즈 25점이 선정됐다.

27일 한국관광공사에 따르면 역대 최고 경쟁률을 기록한 올해 공모전에서는 '조선왕실 와인마개'가 대통령상을 차지했다. 경복궁 근정전 어좌 위 왕이 앉은 모습을 형상화한 이 제품은 외국인 심사단의 호평을 받아 올해 신설된 '글로벌 인기상'까지 함께 거머쥐었다.

관광기념품 '조선왕실 와인마개'(왼쪽)와 '비단전'. 한국관광공사 AD 원본보기 아이콘

국무총리상은 로컬(지역)특화 부문에서 경주의 전통주 제조법을 바탕으로 만든 '교동의 비주 대몽재 1779 전통주'와 일반 부문에서 전통 금박 기법을 체험형 상품으로 기획한 '금박공예 DIY(Do It Yourself·직접 만들기) 색칠 키트, 한국 전통 글리팅'이 선정됐다.

혁신상을 받은 제품들도 눈길을 끈다. 해물파전과 김치전의 바삭한 식감을 표현한 누룽지 스낵 '전바삭해요', 전통 한지를 여러 겹 덧붙인 '낭도 한지가죽 카드지갑' 등 4개 제품이 포함됐다. 이 외에도 3만 원 이하의 합리적 가격의 제품이 다수 선정돼 관광기념품의 대중적 접근성을 높였다는 평가를 받는다.

최근 전 세계적인 인기를 누리고 있는 K-콘텐츠 트렌드 역시 공모전에 반영됐다. 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)의 흥행은 전통 갓을 모티브로 한 ▲'이리오너라 갓 풍경' ▲'조선의 멋, 갓잔' 같은 작품으로 이어졌다. 여기에 전통 화장 문화를 현대적으로 재해석한 '화협옹주 연지고' 같은 K-뷰티 상품까지 가세하면서 전통과 대중문화가 결합된 새로운 관광기념품의 가능성을 보여주고 있다는 평가다.

관광기념품 '이리오너라 갓 풍경'. 한국관광공사 원본보기 아이콘

관광공사는 대통령상 1000만원, 국무총리상 각 400만원 등 수상작별 상금에 해당하는 금액만큼 수상작을 구매하여 국내외 홍보에 활용할 예정이다. 아울러 1대1 컨설팅과 온오프라인 판로지원, 관광기금 융자 신청 자격 부여 등 실질적인 사후 지원을 제공한다. 민간 후원기관인 현대백화점에서는 자사 기념품샵 '더현대프레젠트' 입점 및 상품화 자금 지원 등 유통판로 지원을 할 예정이다.

유한순 관광공사 쇼핑숙박팀장은 "최근 케데헌의 인기와 함께 K-굿즈 열풍을 만들고 있는 흑립 갓끈 볼펜, 단청 키보드 등도 본 공모전 수상작들인 만큼 올해 수상작도 국내외 소비자에게 좋은 반응을 얻을 것이라 기대한다"고 말했다.

이번 수상작은 오는 11월21일부터 23일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최되는 '2025 대한민국 관광기념품 박람회'에서 직접 만나볼 수 있다. 공모전 및 박람회의 세부 내용은 '2025 대한민국 관광공모전(기념품 부문)' 홈페이지에서 확인하면 된다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



