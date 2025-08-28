본문 바로가기
여수 GS칼텍스, '천원의 행복'…드림스타트 가정 지원

호남취재본부 이경환기자

입력2025.08.28 15:42

임직원 자발적 기부…공부방 가구 등 후원

GS칼텍스는 지난 26일 여수여성문화회관에서 임직원 참여형 기부캠페인 '천원의 행복'을 통해 드림스타트 아동 가정에 250만원 상당의 후원품을 전달했다. 여수시 제공

GS칼텍스는 지난 26일 여수여성문화회관에서 임직원 참여형 기부캠페인 '천원의 행복'을 통해 드림스타트 아동 가정에 250만원 상당의 후원품을 전달했다. 여수시 제공

전남 여수시는 GS칼텍스(대표 허세홍)가 지난 26일 여수여성문화회관에서 임직원 참여형 기부캠페인 '천원의 행복'을 통해 드림스타트 아동 가정에 250만원 상당의 후원품을 전달했다고 28일 밝혔다.


이번 후원은 GS칼텍스 임직원들의 자발적인 기부금으로 준비됐다. 대상 가정에는 책상·의자 등 공부방 가구와 함께 기저귀 등이 전달돼 아동의 학습환경을 개선하고, 가정의 양육 부담에 도움이 될 것으로 기대된다.

GS칼텍스 관계자는 "임직원들의 작은 정성이 지역 아이들에게 실질적인 도움이 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 기업으로서 아동과 가정에 힘을 보태는 다양한 사회공헌활동을 적극 발굴해 나가겠다"고 말했다.


여수시 드림스타트 관계자는 "어려운 여건 속에서도 GS칼텍스의 꾸준한 관심과 나눔이 아이들의 성장 발달에 큰 힘이 되고 있다"며 "앞으로도 민·관이 협력해 아이들이 건강하고 행복하게 자랄 수 있는 환경을 만들겠다"고 강조했다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
