장학금의 시작은 故이원갑 부산방직 창업주 부의금이었네

고인의 뜻, 유족 '묵민상공장학금' 기탁



25년째 부산상의 직원 자녀 장학사업

부산상공회의소(회장 양재생)가 28일 2025년도 묵민상공장학금 수여식을 갖고 장학금 수상자로 뽑힌 서울시립대학교 세무학과 2학년 심재훈 씨에게 장학금을 전했다.

이날 양재생 부산상공회의소 회장과 이동건 부방그룹 회장, 묵민상공장학회 관계자들이 참석해 심 씨의 수상을 축하했다.

묵민상공장학금은 부산상공회의소 부회장을 역임한 故 이원갑 부산방직 창업주의 유지를 받들어 1989년 고인이 작고한 후 들어온 부의금을 유가족이 부산상의에 장학금으로 기탁한 것이 시작이다.

이후 부방그룹이 추가로 장학기금을 출연하면서 묵민상공장학회의 틀을 갖췄다. 2000년부터 매년 장학금을 전달하고 있다.

장학생 선발은 고인이 생전에 부산상의 직원들이 지역경제 부흥을 위해 산업현장에서 많은 노력을 하고 있어도 처우가 그에 미치지 못해 늘 마음이 쓰인다는 말을 들었다는 유족의 뜻에 따라 부산상의 직원 자녀 중에서 학업성적이 우수한 학생을 매년 1명 선정해 장학증서와 장학금 500만원을 수여하고 있다.

한국인 최초로 세계적인 민간봉사단체인 국제로타리클럽 회장을 역임한 이동건 부방그룹 회장은 "선친의 뜻을 받들어 탄생한 묵민상공장학회가 잘 운영돼 더 많은 장학금이 생겨나고 더 많은 학생이 혜택받길 바란다"고 말했다.

양재생 회장은 "고 이원갑 회장님의 나눔정신을 실천하고 계신 이동건 회장님께 깊이 감사드린다"면서, 장학생으로 선발된 심재훈 군에게는 "학업에 더 증진해 국가발전에 기여하는 훌륭한 인재로 성장하길 바란다"고 덕담했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



