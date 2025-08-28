본문 바로가기
골프존문화재단, 5년간 사회공헌 8억9000만원 후원

노우래기자

입력2025.08.28 11:48

골프존 이웃사랑 행복나눔 행사
취약 계층 생활필수품 지원 활동
29일 충남 천안서 후원 이벤트

골프존문화재단이 2021년부터 올해까지 이어온 골프존 이웃사랑 행복나눔 후원으로 총 1만9000여 세대에 약 8억9000만원을 후원했다고 28일 밝혔다.

김영찬 골프존문화재단 이사장

김영찬 골프존문화재단 이사장

골프존 이웃사랑 행복나눔은 골프존문화재단이 주최하고 각 지역 시·군청 등이 공동 주관한다. 골프존그룹의 후원으로 지역 사회 취약 계층에게 생활필수품 등을 지원하는 사회공헌 활동이다.


골프존문화재단은 2021년 4200세대를 시작으로 2022년 3900세대, 2023년 4300세대에 이어 지난해에도 4400세대를 도왔다. 올해 역시 7월까지 2950세대에 약 1억3000만원 상당의 생활필수품을 전달했다. 29일 충남 천안에서 후원 행사를 열 계획이다.

김영찬 골프존문화재단 이사장은 "기업의 성장만큼 중요한 것은 사회와 함께 나아가는 힘"이라며 "앞으로도 도움이 필요한 곳에서 진정성 있는 사회공헌 활동을 통해 더 많은 이웃과 희망을 나눌 예정"이라고 말했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
