"섬박람회 성공 기원"…예울마루서 '제9회 여수음악제'

호남취재본부 허선식기자

입력2025.08.28 14:22

9월 6일까지…정명훈·후지타 마오 협연

전남 여수시(시장 정기명)는 '제9회 여수음악제'가 오는 30일부터 9월 6일까지 GS칼텍스 예울마루에서 열린다고 28일 밝혔다.


올해 음악제는 여수시와 전남도가 공동 주최하고 재단법인 여수음악제가 주관하며, 2026여수세계섬박람회의 성공 개최를 기원하는 의미로 더욱 풍성하게 마련됐다.

'제9회 여수음악제'가 오는 30일부터 9월 6일까지 GS칼텍스 예울마루에서 열린다. 여수시 제공

개막 연주회에서는 세계적인 마에스트로 정명훈의 지휘 아래 '동양의 모차르트'로 불리는 피아니스트 후지타 마오가 협연 무대를 선보여 기대감을 높이고 있다.

주요 프로그램으로는 백윤학의 패밀리 판타지 콘서트, 장 에플랑 바부제 독주회, 베이스 바리톤 사무엘 윤, 팬텀싱어 우승자 테너 유채훈, 레오니다스 카바코스와 지역 음악 꿈나무가 함께하는 폐막 연주회 등 다채로운 공연이 준비돼 있다.


티켓 예매는 NOL 인터파크를 통해 가능하며, 전남도민은 20% 할인 혜택을 받을 수 있다. 청소년은 전 공연을 1만원에 관람할 수 있다.


정기명 시장은 "여수음악제는 단순한 공연을 넘어 시민들에게 수준 높은 문화 향유 기회를 제공하고 우리 시의 문화 경쟁력을 한층 높이는 중요한 행사다"며 "시민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다"고 밝혔다.

김영록 전남도지사는 "2026여수세계섬박람회의 성공 개최를 기원하고, 이번 음악제가 지역 문화예술이 성장하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 이런 우수한 문화행사가 활성화될 수 있도록 도 차원 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
