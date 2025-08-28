본문 바로가기
광주 광산구, 이주노동자 노동·인권 상담소 운영

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.28 14:16

광주 광산구가 이주노동자의 지역 정착과 인권 보호를 위해 노동·인권 상담소를 운영한다고 28일 밝혔다.

광주 광산구 청사.

광주 광산구 청사.

상담소는 9월 3일부터 연말까지 주중과 주말로 나뉘어 열린다. 주중 상담은 월 3회 구청 1층에서 오후 7시부터 2시간, 주말 상담은 월 1회 우산건강생활지원센터에서 오후 2시부터 2시간 진행된다.


상담소에는 변호사 또는 노무사 1명과 러시아, 베트남, 미얀마, 캄보디아 통역사 2명이 배치돼 무료 상담을 제공한다. 노동 현장과 일상에서 겪는 불편, 차별, 인권 침해 문제를 지원한다.

광산구는 상담을 토대로 관계 기관과 연계를 추진하고, 사례를 분석해 정책에 반영할 계획이다. 운영 일정은 구청 누리집과 공식 SNS에서 확인할 수 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
