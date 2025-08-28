NH농협 경남본부, 도내 어린이 '마산로봇랜드 이용권' 나눔 이벤트 가져

NH농협은행 경남본부는 지난 27일 경남에 거주하는 어린이들이 놀이동산에서 부모님과 즐거운 추억을 쌓을 수 있도록 경남사회서비스원에 마산로봇랜드 이용권(500만원 상당)을 전달했다.

NH농협 경남본부, 마산로봇랜드 이용권 나눔 이벤트. AD 원본보기 아이콘

특히, 이번 이벤트는 지난 20일 경남 거주 다문화가족을 위한 "경상남도가족센터 로봇랜드이용권 지원"에 이어 릴레이로 이뤄진 것으로, 경남의 다양한 구성원들이 혜택을 받을 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

경상남도 사회서비스원은 도민의 다양한 복지수요에 부응하여 사회서비스의 품질을 제고하고, 민간기관을 지원해 경남도민을 위한 든든한 사회서비스를 구현하고자 하는 전문기관이다.

조청래 본부장은 "농협은행은 지역 거점은행으로서 경남도민을 위해 여러 방면으로 충실히 역할을 수행하고 있으며, 특히 대한민국의미래를 이끌어 나아갈 아이들이 올바르게 성장할 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



