아고다서 토스페이로 결제…업무협약 체결

문채석기자

입력2025.08.28 08:05

토스 해외여행 홈 아고다 서비스 연계추진

토스를 운영하는 비바리퍼블리카가 글로벌 여행 플랫폼 아고다와 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.


오규인 토스 부사장(오른쪽)과 줄리아나 리타노 아고다 부사장이 26일 서울 강남구 역삼동 토스 본사에서 열린 업무 협약식을 마치고 기념사진을 촬영하고 있다. 토스

오규인 토스 부사장(오른쪽)과 줄리아나 리타노 아고다 부사장이 26일 서울 강남구 역삼동 토스 본사에서 열린 업무 협약식을 마치고 기념사진을 촬영하고 있다. 토스

협약으로 아고다 플랫폼에서 여행상품 결제 시 토스페이를 사용할 수 있게 된다.

아울러 양사는 공동 마케팅과 프로모션 등으로 고객 혜택을 강화하고 이용자 저변을 확대할 방침이다.


토스 해외여행 홈 내 아고다 서비스를 연계하는 방안 등이 추진될 예정이다.


오규인 토스 부사장은 "글로벌 대표 여행 플랫폼 아고다와의 협약이 토스페이 저변을 넓히는 중요한 계기가 될 것이라 기대한다"라고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
