정동영, 중국대사 접견…한반도 대화재개에 中역할 당부

정동영 통일부 장관이 27일 정부서울청사에서 다이빙(戴兵) 주한 중국대사를 접견하고 양국 관계와 한반도 문제에 관해 의견을 교환했다고 통일부가 밝혔다.

정 장관은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 더욱 성숙한 양국 관계를 발전시켜 나가자고 다이 대사에게 당부했다.

특히 남북 간 신뢰 구축과 한반도 평화 공존을 위한 우리 정부의 대북·통일정책 기조를 설명하고 한반도에서 대화 재개와 한반도의 지속 가능한 평화를 위해 중국 정부의 건설적인 역할을 강조했다.

다이 대사는 정 장관의 취임을 축하하고, 중국 정부가 '한중 전략적 협력 동반자 관계'의 지속적인 발전을 위한 정 장관의 역할을 기대한다는 뜻을 전했다. 또 한반도 평화와 안정을 위해 중국이 노력해 나갈 것이라는 입장도 표명했다.

통일부는 양측이 한중관계 발전과 한반도 평화·안정을 위해 앞으로도 긴밀하게 소통하기로 했다고 전했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



