김경일 시장 "찾아가는 이동시장실…소통·민원 해결 행정 이어갈 것"

파주시, 제162회 새꽃마을 이동시장실 개최

그늘막 설치·야간 순찰 등 주민 건의 현장서 즉시 조치

경기 파주시 금촌2동은 지난 26일 새꽃마을 1단지 주민공동시설에서 제162회 새꽃마을 이동시장실을 개최했다.

김경일 파주시장이 지난 26일 새꽃마을 1단지 주민공동시설에서 제162회 새꽃마을 이동시장실을 개최하고 있다.

이번 이동시장실에는 김경일 파주시장을 비롯해 입주민 30여 명이 참석했으며, 주민들이 제시한 생활 민원 중 일부는 현장에서 즉시 해결방안이 마련되어 실질적인 시민 만족으로 이어졌다.

이날 건의사항으로는 ▲폭염 대비 그늘막 설치 ▲어린이공원 운동기구 확충 ▲공원 내 야간 순찰 강화 ▲폭설 시 제설기 대여 등이 제안되었다.

시는 이 가운데 일부 과제는 사전에 민원 접수를 받아 이동시장실이 개최되기 전에 해결 완료했다는 보고를 전하기도 했다. 그늘막은 새꽃마을 주상가 앞과 어린이공원 인근 2곳에 설치를 완료했고, 운동기구는 연내 추가 설치될 예정이다. 공원 내 야간 순찰은 현재 자율방범대를 통해 하루 2회 정기적으로 시행 중이며, 제설기 1대도 지원이 확정됐다.

이외에도 장기적 검토가 필요한 과제들도 다수 제기됐다. ▲단지 외곽 가로수 전지작업 ▲보도블록 정비 ▲안심 불빛 및 로고라이트 설치 ▲노후 승강기 교체 지원기준 완화 등에 대해 시는 관련 부서와 협의해 예산 확보 및 단계별 추진 방안을 모색하고 있다.

김경일 파주시장과 참석자들이 지난 26일 새꽃마을 1단지 주민공동시설에서 제162회 새꽃마을 이동시장실을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다.

특히, 보도블록 정비는 전체 구간 일괄 정비 시 10억 원 이상이 소요돼 장기 과제로 분류됐다. 다만, 안전사고 우려가 큰 구간은 소규모 보수를 병행해 우선 조치할 계획이다. 노후 승강기 교체 지원 기준 역시, 공사 기간이 긴 대단지를 고려해 유연하게 적용하는 방안을 검토 중이다.

김경일 파주시장은 "시민의 의견 하나하나가 시정의 중요한 방향이 된다"며 "즉시 대응이 가능한 사안은 신속히 처리하고, 시간과 자원이 필요한 과제는 끝까지 실현 가능성을 검토하겠다"고 밝혔다.

이어 "앞으로도 아파트 단지 등 시민의 삶터로 직접 찾아가는 이동시장실을 통해 실질적 소통과 민원 해결 중심의 행정을 이어가겠다"고 덧붙였다.





파주=이종구 기자



