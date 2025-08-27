[특징주]한화오션·HD현대중공업, 캐나다 잠수함 수주 기대감에 강세

한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 109,300 전일대비 1,500 등락률 +1.39% 거래량 2,116,917 전일가 107,800 2025.08.27 11:09 기준 관련기사 [특징주]범한퓨얼셀, 고객사 캐나다 잠수함 수주 기대감에 25%↑한미 정상회담 훈풍, 남북경협주 반등 모멘텀방산·조선 조정에 힘빠진 한화그룹주 ETF 전 종목 시세 보기 close 과 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 498,000 전일대비 30,000 등락률 +6.41% 거래량 418,945 전일가 468,000 2025.08.27 11:09 기준 관련기사 4배 투자금, 신용·미수대환, 대체거래소 지원… 활용 폭 넓힌 맞춤형 스탁론[특징주]범한퓨얼셀, 고객사 캐나다 잠수함 수주 기대감에 25%↑코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close 이 캐나다 잠수함 수주 기대감에 상승세를 보이고 있다.

27일 오전 9시27분 현재 한국거래소에서 한화오션은 전일 대비 3200원(2.97%) 오른 11만1000원에 거래되고 있다. HD현대중공업은 4.70% 오른 49만원을 기록 중이다.

방산업계에 따르면 최대 60조원 규모의 캐나다 잠수함 수주 사업에 한화오션과 HD현대중공업의 원팀 컨소시엄이 독일 기업과 함께 '숏리스트'(적격후보)에 선정된 것으로 확인됐다.

이 사업은 2030년 중반 도태 예정인 빅토리아급 잠수함(4척)의 대체 전력으로 디젤 잠수함 최대 12척을 획득하는 사업이다. 잠수함 획득 관련 계약비용만 최대 20조원 규모이며 향후 30년간 운영·유지 비용까지 포함하면 계약 규모가 최대 60조원까지 늘어난다. 수주에 성공하면 단일 방산 수출계약으론 사상 최대 규모다.

우리 방산업체들은 방사청의 중재 아래 한화오션이 사업 주관, HD현대중공업이 지원하는 형태의 '원팀'으로 이번 수주전에 뛰어들었다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>