시골 어르신까지 닿도록…재난정보 전달체계 개선한다

재난문자-마을방송-직접방문 3단계

재난문자는 대피 정보 등 구체화

어르신의 재난문자 미수신, 모호한 안내 등 최근 지적된 문제점을 보완해 정부의 재난정보 전달체계가 '3단계'로 구축된다.

행정안전부는 이같은 내용을 담은 재난정보 전달체계 개선 대책을 27일 발표했다. 기존 재난문자 중심의 단편적인 정보 전달에서 벗어나 '지자체(재난문자)'-'마을단위(예·경보시설)'-'취약계층(인편지원)'으로 이어지는 3단계 중첩 전달체계를 구축해 정보 사각지대를 차단하는 것이 이번 대책의 중심이다.

행정안전부가 개선한 3중 재난정보 전달체계. 행안부 제공

먼저 지자체는 신속하고 정확한 재난문자로 기본 정보망을 구축하는 역할이다. 위험도에 따라 안전안내문자, 긴급재난문자, 위급재난문자로 재난문자 종류를 엄격히 구분한다. 극한호우, 대피명령 등 위급한 상황에 발송되는 긴급재난문자는 휴대전화 최대볼륨 40㏈ 이상으로 울린다.

또 국민들이 '언제, 어디로, 어떻게' 대피해야 할지 판단할 수 있도록 재난문자 표준문안을 정비한다. 기존에는 '안전한 곳으로 대피' 등 모호한 문구로 실제 대피에 도움이 되지 않는다는 지적이 있었다. 표준문안은 구체적인 대피장소, 행동 요령을 담을 수 있도록 하며 기존 90자인 재난문자 용량을 157자로 단계적으로 늘린다.

오히려 경각심을 저하시킬 수 있는 재난문자 중복수신도 최소화한다. 재난문자시스템에 유사·중복 문자 검토 기능을 단계적으로 도입하고, 장기적으로는 연구개발을 통해 다른 지역의 불필요한 재난문자를 차단할 수 있는 기술인 '지오펜싱'을 도입할 방침이다. 지오펜싱은 지역 경계를 기반으로 재난문자 송출 지역을 세분화하는 기술이다.

2단계인 마을 단위에서는 예·경보시설을 총동원해 문자를 보지 못한 어르신, 휴대폰 미소지자, 통신장애 지역 주민들에게도 재난정보를 전달한다. 긴급·위급재난문자가 발송되면 그 내용을 마을방송 등으로 재전파하도록 했다.

지자체의 '스마트 마을방송' 시스템 도입을 확대해 사전 동의한 취약지역 주민에게 자동 음성전화로 재난 정보를 전달한다. 또 재난방송 요청권을 기존 중앙부처에서 지자체까지 확대할 수 있도록 관계기관과 협의할 계획이다. 통신장애가 발생하면 지자체에서 대피 명령 전달을 위해 재난방송을 활용할 수 있게 하기 위해서다.

마지막으로 3단계 취약계층에는 사람이 직접 찾아가는 '마지막 안전망'을 구축한다. 대피에 취약한 고령자, 장애인에게는 사람이 직접 찾아가 재난정보를 전하고 대피를 돕는다. 극한호우가 예보되면 마을방송, 방문을 통해 취약지역 주민에게 대피소 위치를 사전 안내한다. 우선대피 대상자는 주민대피지원단 또는 대피도우미가 직접 방문한다.

행안부는 28일 지자체 대상 설명회를 개최하고 향후 구체적인 내용이 담긴 '재난정보전달 길라잡이'를 제작해 관계기관에 배포할 계획이다.

김용균 행안부 안전예방정책실장은 "국민들이 위험한 상황에서 재난정보를 제대로 전달받을 수 있도록 재난정보 전달체계를 지속해서 개선하고 보완해 나가겠다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



