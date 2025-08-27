콘진원 'ESG 혁신정책 대상' 4년 연속 수상

대·중소기업 상생 IP 사업 성과 인정

한국콘텐츠진흥원은 26일 한국정책학회가 주최한 '한국 ESG 혁신정책 대상'에서 사회 부문 최우수상을 받았다고 27일 밝혔다. 2022년부터 4년 연속 수상하며 환경·사회·지배구조(ESG) 혁신을 이끄는 기관으로 인정받았다.

김락균 한국콘텐츠진흥원 글로벌혁신부문장(가운데)이 지난 26일 한국정책학회가 주최한 '한국 ESG 혁신정책 대상'에서 사회 부문 최우수상을 수상한 뒤 기념 사진을 찍고 있다.[사진=한국콘텐츠진흥원 제공]

이번 수상은 대·중소기업 간 협력 강화와 중소 콘텐츠 기업의 지속 가능한 지식재산(IP) 수익 체계를 마련한 성과를 인정받은 결과다. 콘진원은 그간 구매력이 높은 대기업 수요와 우수한 중소 콘텐츠 IP를 연계하는 'IP 라이선싱 빌드업' 사업을 추진했다.

이전까지 중소 콘텐츠 기업은 협상력 부족으로 불리한 계약조건을 감수해야 했고, 타 산업 기업은 중소 콘텐츠의 시장성 판단에 어려움을 겪었다. 콘진원은 시제품 제작비와 최소 사용료를 지원해 대기업의 초기 비용 부담을 줄였다. 또 매출 연동 사용료 보장 등 중소 콘텐츠 기업의 수익화를 협력 기업에 의무화했다. 이를 충족하지 못한 기업은 협업 대상에서 제외하는 등 강력한 상생 정책을 펼쳤다.

그 결과 눈에 띄는 성과가 나타났다. 지난해 선도기업으로 참여한 코레일유통은 수원역사 내 캐릭터 '안녕 자두야' 협업 카페를 운영해 매출이 전월보다 135% 증가했다. 대상은 캐릭터 '벌룬 프렌즈'와 손잡고 식품·음료 패키지 상품을 출시했다. 매출 연동 사용료 보장 방식 계약 덕분에 지원사업 종료 뒤에도 제품 판매 수익이 콘텐츠 기업의 실질 매출로 이어졌다.

유현석 콘진원 원장직무대행은 "콘텐츠 산업의 핵심 가치인 IP를 기반으로 확립한 대·중소기업 간 공정 협력 체계를 공신력 있는 학회로부터 인정받았다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



