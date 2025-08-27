애니 '케이팝 데몬 헌터스' 넷플릭스 영화 역대 1위

시청 수 2억3600만, '레드 노티스' 제쳐

3주 더 집계 남아 전체 순위 상승 기대

K팝과 한국 무속 신앙을 소재로 한 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 넷플릭스에서 역대 가장 많이 본 영화로 올라섰다. 27일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 누적 시청 수 2억3600만을 기록해 드웨인 존슨·라이언 레이놀즈 주연의 액션 스릴러 '레드 노티스(2억3090만)'를 제치고 전체 영화 부문 1위에 올랐다.

쇼 부문까지 포함하면 '오징어 게임' 시즌 1(2억6520만), '웬즈데이' 시즌 1(2억5210만)에 이어 역대 3위다. 6월 20일 공개된 이 작품은 넷플릭스의 91일 집계 기간까지 약 3주가 더 남아 전체 순위에서 더 상승할 가능성이 있다.

공개 10주 차를 맞은 이 작품은 지난주(18~24일)에도 영어·비영어권을 통틀어 영화 부문 주간 1위를 차지했다. 미국, 캐나다, 영국, 노르웨이 등 서른두 나라에서 정상에 오르며 견조한 흐름을 보였다.

지난 주말에는 미국 극장에서 관객이 함께 노래를 부르는 '싱어롱' 특별 상영이 진행돼 북미 박스오피스 1위에 오르기도 했다. 넷플릭스는 집에서 즐길 수 있는 싱어롱 버전도 별도로 공개했다.

비즈니스 인사이더는 "넷플릭스가 디즈니와 경쟁하는 데 필요한 가족 애니메이션 분야에서 강력한 오리지널을 구축할 기회를 보여준다"고 평가했다. 미국 여성잡지 글래머는 "자기 수용과 결점도 담은 이야기가 전 세계 젊은 여성들에게 깊은 공감을 불러일으켰다"고 분석했다.

'케데헌'은 음악 성과도 눈에 띈다. 극 중 주인공 그룹 '헌트릭스'가 부른 '골든'은 25일 빌보드 메인 차트 '핫100'에서 1위에 올랐다. 지난 11일에 이어 두 번째 정상 기록이다. 이 곡은 SM엔터테인먼트 연습생 이재와 오드리 누나, 레이 아미가 불렀다.

'케데헌'은 K팝 아이돌 그룹이 악령을 물리치고 노래로 세상을 보호한다는 내용으로, 한국 문화를 흥미롭게 담아낸 작품이라는 평가를 받고 있다.





