본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

안전한 일터 조성… 부산 북부지역 건설현장 안전보건포럼 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.26 15:31

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고용노동부 부산북부지청(지청장 민광제)과 안전보건공단 부산광역본부(본부장 정종득)는 8월 26일 부산교통공사 철도인재기술원에서 25년 부산 북부지역 건설현장 안전보건포럼을 개최했다.

안전보건포럼. 안전보건공단 부산광역본부 제공

안전보건포럼. 안전보건공단 부산광역본부 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 안전보건포럼은 부산북부지역 건설현장의 자발적인 안전보건활동을 유도하고 산재예방정보 공유와 소통으로 안전한 일터를 조성하기 위해 개최됐으며, 부산북부지역 건설현장 소장과 안전보건관계자 130여명이 참석했다.


포럼은 안전한 일터 프로젝트 안내, 건설업 안전보건 사고사례 공유, 위험성평가 우수사례 발표, 추락 예방 안전관리 공유 등 내실 있는 과정으로 구성해 참석자들이 실효성 있는 안전보건활동을 도모할 수 있도록 했다.

고용노동부 부산북부지청과 안전보건공단 부산광역본부는 앞으로도 업종 규모별 다양한 사업장들의 안전보건활동 수준 격차를 줄이고 산업재해를 감축시킬 수 있도록 현장과 소통하는 자리를 계속 마련할 것이라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기