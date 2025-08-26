본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

화성시, 경기도 적극행정 우수사례 경진대회서 '장려상'

정두환기자

입력2025.08.26 12:58

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'AI 통합 영상관제시스템 구축' 발표

경기도 화성시는 25일 경기아트센터 컨벤션홀에서 열린 '2025년 경기도 적극행정 우수사례 경진대회'에서 장려상을 받았다고 26일 밝혔다.


대회에는 예선을 통과한 8개 시·군이 경합을 벌였으며, 화성시는 남양주·수원·시흥시 등으로 구성된 A그룹에서 장려상을 받았다. 이번 수상으로 화성시는 2022년부터 4년 연속 경기도 적극행정 우수기관에 뽑혔다.

화성시 관계자들이 25일 경기아트센터 컨벤션홀에서 열린 '경기도 적극행정 우수사례 경진대회' 수상을 자축하고 있다. 화성시 제공

화성시 관계자들이 25일 경기아트센터 컨벤션홀에서 열린 '경기도 적극행정 우수사례 경진대회' 수상을 자축하고 있다. 화성시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 이번 대회에서 '전국 최초, 최대 규모의 인공지능(AI) 통합 영상관제시스템 구축, 똑똑한 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 안전한 도시를 만들다' 사례로 수상했다.

이 시스템은 관내 전체 CCTV 1만2887대와 100% 연동해 AI 기반 선별 관제, 지리정보시스템(GIS), 차번 조회 시스템 등을 일원화한 통합 관제 플랫폼이다.


시스템은 AI 딥러닝을 기반으로 한 실시간 모니터링을 통해 배회, 군집, 쓰러짐, 불꽃, 연기, 폭력 등 16가지 상황을 자동 선별해 우선 알려줌으로써 육안 관제 시스템의 단점을 보완하고 있다.


또 GIS 연계로 사건 발생 시 즉각적인 위치 파악 및 대응이 가능한 것은 물론 ▲범죄 차량 및 체납 차량 위치 파악 ▲안전 안내 문자 기반 객체 검색을 통한 실종자 유사 인물 추정 등 유관기관 활용성도 높였다.


정명근 화성시장은 "이번 수상은 안전한 도시를 만들기 위한 시의 노력이 인정받은 결과"라며 "시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가는 적극행정을 이어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"펜 멋지다, 가져가실 거냐" 트럼프 돌발요청…李 대통령, 즉석 선물 "펜 멋지다, 가져가실 거냐" 트럼프 돌발요청…李 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이제 마지막은 물류센터 뿐"'월급 469만원' 현장서도 밀려나는 청년들

한미 정상 가운데 '씬스틸러' 정체…전업주부 출신 '닥터 리'

'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"

연구비 부정수급 알렸더니 4500만원…공익신고 32명, 보상금 3억원 받아

일부 연어장·게장서 식중독균 검출…"온라인 판매 제품 섭취 주의"

李 대통령과 악수한 트럼프손등 큰 멍에 건강 이상설 또

대한항공, 70兆 대미투자…보잉 항공기 103대 도입

새로운 이슈 보기