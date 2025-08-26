본문 바로가기
순천 명품 '낙안배', 본격 출하…도매시장·온라인 유통

호남취재본부 이경환기자

입력2025.08.26 14:05

"당도 높고 과즙 풍부한 고품질"
2002년부터 인도네시아·대만 수출

본격 출하되고 있는 순천 낙안배. 순천시 제공

본격 출하되고 있는 순천 낙안배. 순천시 제공

전남 순천시는 최상의 품질을 자랑하는 낙안배가 본격적으로 출하를 시작했다고 26일 밝혔다.


올해 첫 출하는 지난 15일부터 시작해 광주, 대전, 대구 등 주요 도매시장과 온라인 유통망을 통해 전국 소비자들에게 공급되고 있다. 첫 출하 물량은 30t 규모이며, 향후 본격적인 수확기를 맞아 약 5,600t 이상 출하될 것으로 예상된다.

낙안배는 풍부한 일조량과 비옥한 토양 등 천혜의 자연환경에서 재배되며, 지역 농업인들의 세심한 재배 관리를 통해 당도 높고 과즙이 풍부한 고품질 배로 생산되고 있으며, 특히 올해 출하되는 낙안배는 풍부한 과즙 및 과육의 아삭함이 뛰어나 소비자들로부터 호응도가 높다.


낙안배는 지난 2002년부터 인도네시아와 대만 등지에 195t을 수출하고 있으며, 선별과 출하에 이르기까지 철저한 공동관리와 소비자 리콜제를 시행해 품질 우수성을 인정받고 있다.


시 관계자는 "올해 낙안배는 개화기 저온 피해를 딛고 맺은 값진 결실로 첫 수확의 의미가 더욱 크다"며 "순천을 대표하는 농산물로서 낙안배 브랜드 가치를 높이고, 전국 최고의 명품 배 주산지로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
