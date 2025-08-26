본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 서구, '골목경제 활성화' 새 모델 제시

호남취재본부 신동호기자

입력2025.08.26 11:53

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전국 최초 전 지역 '골목형상점가' 지정

광주시 서구가 전국 최초로 관내 전 지역을 골목형상점가로 지정, 대한민국 골목경제 활성화의 새로운 모델을 제시하며 전국 확산을 이끌고 있다.


서구는 26일 전남 무안·순천에서 광주전남지방중소벤처기업청 주관으로 열린 '전남권 골목형상점가 활성화 정책협의회'에서 성공사례를 발표했다.

광주시 서구가 전국 최초로 관내 전 지역을 골목형상점가로 지정한 성과를 앞세워 지역 골목경제 활성화의 선도 모델로 주목받고 있다. 광주 서구 제공

광주시 서구가 전국 최초로 관내 전 지역을 골목형상점가로 지정한 성과를 앞세워 지역 골목경제 활성화의 선도 모델로 주목받고 있다. 광주 서구 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 협의회에는 전남 22개 시·군 지자체와 소상공인시장진흥공단 등 유관기관 관계자가 참석해 서구의 선도적 정책을 공유했다.

발표에 나선 홍석기 서구소상공인경영지원센터장은 ▲주민·상인 협력 ▲가맹 절차 간소화 ▲온누리상품권 등록 설명회 등 추진과정을 소개하고 온누리상품권 사용 확대 이후 상인 매출이 20~30% 늘고 주민 만족도가 높아진 성과를 공유했다.


서구는 관내 1만1,000여개 상점을 119개 골목형상점가로 지정하고, 온누리상품권 활성화를 꾀하는 '골목경제119 프로젝트'를 추진 중이며, 주민과 상인의 상생 협력으로 소비자는 할인 혜택을, 상인은 매출 증대 효과를 얻는 선순환 구조가 정착되면서 전국적인 주목을 받고 있다.


특히 전국 799개 골목형상점가(지난달 말 기준) 중 15%가 서구에 몰려 있어 단일 자치구 기준 최다 비중을 기록하고 있다. 서구는 이 외에도 골목경제 상황판 설치, 골목경제119폰 개설, 골목집무실 운영 등 현장·소통 중심의 후속 대책을 이어가며 정책 완성도를 높이고 있다.

김이강 서구청장은 "이번 성과는 행정이 일방적으로 주도한 것이 아니라 주민과 상인이 함께 만들어낸 결과다"며 "서구의 사례가 전남권은 물론 전국 골목상권 정책에 긍정적인 자극이 되길 기대한다"고 말했다.


한편, 구는 지난달 한국매니페스토실천본부와 경북연구원이 공동 주최한 '2025 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회'에서 골목형상점가 전역 지정 정책으로 경제 및 지역산업 지원 분야 최우수상을 받으며 정책의 우수성을 입증했다.


또 광주시는 서구의 성공모델을 바탕으로 골목형상점가를 광주 전역으로 확대하기 위한 비전 선포식을 갖고, 시민들의 착한 소비를 촉진해 골목경제 활성화 기반을 강화하고 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

금리 인하하는데 주담대 고정형 선택하는 차주 늘어난 이유

새로운 이슈 보기