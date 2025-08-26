의정부시, 2025년 제3회 도시공원위원회 개최

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 22일 시청 직곡홀에서 '추동 숲정원 조성 사업', '부용산체육공원 내 파크골프장 조성 사업', '용현지구 어린이공원 조성 사업' 추진을 위한 '2025년 제3회 도시공원위원회'를 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 회의에서는 시민 삶의 질 향상과 녹지 공간 확충을 위한 3건의 공원 조성 관련 안건이 심의됐다.

먼저, '추동근린공원 조성계획 변경(안)'은 추동 숲정원 조성 사업의 일환으로, 하늘마당과 주제정원 등 사계절 내내 시민이 자연을 즐길 수 있는 숲정원을 마련하는 계획이다.

두 번째로 심의된 '부용산체육공원 조성계획 최초(안)'은 늘어나는 생활체육 수요에 대응해 파크골프장을 설치하는 내용을 담고 있다. 시는 이를 통해 더 많은 시민이 쉽게 체육활동에 참여할 수 있는 기반을 제공할 예정이다.

마지막으로, '용현지구 어린이공원 조성계획 최초(안)'은 주변 아파트 단지와의 연계를 고려해 어린이와 가족 단위 시민이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 휴식·놀이 공간을 조성하는 데 초점을 두고 있다.

이날 심의된 3건의 안건은 위원들의 의견을 반영해 공원조성계획으로 최종 확정할 예정이며, 해당 내용은 9월 중 시 누리집과 토지e음에서 확인할 수 있다.

강현석 부시장은 "도시공원위원회를 통해 각 분야의 전문적인 의견을 반영, 시민들이 편안하고 안전하게 즐길 수 있는 공원을 계획할 것"이라며 "시민 요구에 부합하는 향상된 도시공원 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





의정부=이종구 기자



