의정부시, 2025년 제3회 도시공원위원회 개최

이종구기자

입력2025.08.26 10:11

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 22일 시청 직곡홀에서 '추동 숲정원 조성 사업', '부용산체육공원 내 파크골프장 조성 사업', '용현지구 어린이공원 조성 사업' 추진을 위한 '2025년 제3회 도시공원위원회'를 개최했다고 26일 밝혔다.

의정부시가 지난 22일 시청 직곡홀에서 '추동 숲정원 조성 사업' 추진 등을 위한 '2025년 제3회 도시공원위원회'를 개최하고 있다. 의정부시 제공

의정부시가 지난 22일 시청 직곡홀에서 '추동 숲정원 조성 사업' 추진 등을 위한 '2025년 제3회 도시공원위원회'를 개최하고 있다. 의정부시 제공

이번 회의에서는 시민 삶의 질 향상과 녹지 공간 확충을 위한 3건의 공원 조성 관련 안건이 심의됐다.


먼저, '추동근린공원 조성계획 변경(안)'은 추동 숲정원 조성 사업의 일환으로, 하늘마당과 주제정원 등 사계절 내내 시민이 자연을 즐길 수 있는 숲정원을 마련하는 계획이다.

두 번째로 심의된 '부용산체육공원 조성계획 최초(안)'은 늘어나는 생활체육 수요에 대응해 파크골프장을 설치하는 내용을 담고 있다. 시는 이를 통해 더 많은 시민이 쉽게 체육활동에 참여할 수 있는 기반을 제공할 예정이다.


마지막으로, '용현지구 어린이공원 조성계획 최초(안)'은 주변 아파트 단지와의 연계를 고려해 어린이와 가족 단위 시민이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 휴식·놀이 공간을 조성하는 데 초점을 두고 있다.


이날 심의된 3건의 안건은 위원들의 의견을 반영해 공원조성계획으로 최종 확정할 예정이며, 해당 내용은 9월 중 시 누리집과 토지e음에서 확인할 수 있다.

강현석 부시장은 "도시공원위원회를 통해 각 분야의 전문적인 의견을 반영, 시민들이 편안하고 안전하게 즐길 수 있는 공원을 계획할 것"이라며 "시민 요구에 부합하는 향상된 도시공원 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
