울주군, 청년정책 원스톱 지원…통합 플랫폼 가동

울산 울주군이 지역 청년들의 삶의 질 향상과 정책 접근성 강화를 위해 '울주군 청년정책 통합 플랫폼'을 구축해 본격 운영에 들어갔다.

이번 플랫폼은 청년들이 다양한 정책과 지원사업을 쉽고 빠르게 접할 수 있도록 마련된 온라인 원스톱 서비스다. 울주군이 추진하는 모든 청년정책 정보를 제공하는 것은 물론, 신청과 참여가 가능한 기능까지 담았다.

청년들은 울주군청 홈페이지 '주요누리집' 또는 '울주군 청년정책 통합 플랫폼'을 통해 PC와 스마트폰으로 접속할 수 있다. 별도 회원가입 절차 없이 다양한 맞춤형 서비스를 이용할 수 있다.

통합 플랫폼에는 기존 청년센터 홈페이지와 면접정장 대여 홈페이지 기능이 모두 합쳐졌다. 정책 자료, 프로그램 정보, 공간 대관 신청 등 각종 서비스를 한 곳에서 확인할 수 있다.

또 취업지원, 창업, 생활·복지, 주거·금융, 교육·문화 등 5개 분야별 정책을 주제별로 검색·열람할 수 있으며, 온라인 신청과 접수도 가능하다. 사업 참여 후기와 경험담을 공유하는 '이용후기 게시판'도 신설됐다.

울주군은 플랫폼 기능을 고도화해 맞춤형 콘텐츠를 늘리고, SNS 홍보 및 찾아가는 청년정책 설명회를 통해 청년들과 접점을 넓혀간다는 방침이다.

울주군 관계자는 "이번 플랫폼은 울주 청년의 삶에 실질적인 도움을 주는 디지털 기반 정책 거점"이라며 "정보 단절을 해소하고 청년에게 맞춤형 지원을 제공하기 위해 지속적으로 개선하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



