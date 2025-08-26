GS25·GS더프레시, '쿠팡이츠' 퀵커머스 도입…"배달앱 3사 모두 제휴"

이달 서울 GS25·GS더프레시 매장서 서비스

향후 전국 매장 연계 검토

GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 16,350 전일대비 150 등락률 -0.91% 거래량 20,822 전일가 16,500 2025.08.26 10:04 기준 관련기사 '7500만원 위스키' 선보인다…편의점 4社, 추석선물 판매전 돌입GS25, '떡볶퀸'과 손잡았다…떡볶이 간편식 시리즈 공동 개발GS25, 건기식·뷰티 키운다…전략 카테고리 육성 가속화 전 종목 시세 보기 close 이 운영하는 편의점 GS25와 슈퍼마켓 GS더프레시는 '쿠팡이츠 쇼핑'에 입점하고 퀵커머스(배달) 서비스를 시작한다고 26일 밝혔다.

GS리테일은 이날 서울 지역 내 1200여개 GS25 매장을 시작으로 28일부터 GS더프레시 100여개 매장에서 쿠팡이츠 퀵커머스 서비스를 순차 오픈한다. 추후 확대도 검토할 예정이다.

고객은 쿠팡이츠 애플리케이션(앱) '쇼핑' 메뉴 내 GS25와 GS더프레시 탭을 통해 즉석조리식품, 신선식품, 생활용품 등 상품 약 2만여종을 배달로 주문할 수 있다. 양사는 1~2인 가구와 근거리 장보기 수요를 겨냥한 상품군과 쿠팡이츠 배달 인프라를 결합해 퀵커머스 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다.

이번 제휴로 GS리테일은 배달의민족·쿠팡이츠·요기요 등 국내 주요 배달앱 3사와 모두 퀵커머스 서비스를 제휴한 업계 유일 기업이 됐다. GS리테일은 자사 앱 '우리동네GS'와 네이버 등까지 월간 이용자 수(MAU) 약 4500만 명 규모의 퀵커머스 네트워크를 구축했다고 설명했다. 향후에는 전국 1만8000여개 오프라인 매장을 물류 거점으로 연계해 퀵커머스 선도 플랫폼으로 자리매김한다는 계획이다.

전진혁 GS리테일 O4O 부문장은 "GS리테일은 고객의 쇼핑 경험 전반에서 온·오프라인을 유기적으로 연결하고 차별화된 상품과 서비스를 제공하는 O4O 전략을 강화하고 있다"며 "이번 쿠팡이츠와 협력을 바탕으로 앞으로도 고객 중심의 퀵커머스 서비스를 지속 고도화해 가맹점과의 동반 성장을 이끌어갈 것"이라고 말했다.





