KT, 국내 최초 AI랜 상용 검증…6G 대비 속도낸다

KT가 국내 통신사 가운데 처음으로 상용 5G 네트워크에서 인공지능 기반 무선접속망(AI-RAN) 기술 검증에 착수했다. 연구개발(R&D) 차원을 넘어 실제 고객이 사용하는 망에 적용해 시험하는 방식으로, 향후 6G 시대에 대비하겠다는 전략이다.

KT는 26일 전남 나주 지역에서 노키아의 최신 5G 기지국 장비에 탑재된 AI 전용 프로세서를 활용해 AI랜 검증을 시작했다고 밝혔다. 상용망에서 AI랜을 시험하는 것은 KT가 국내 최초다. KT 관계자는 "상용 검증은 상용화를 위한 전 단계라는 의미가 있다"며 "실제 망 환경에서 시험을 진행한다는 점에서 기술적 의의가 크다"고 설명했다.

AI랜은 기지국과 네트워크 서버 사이를 오가는 트래픽 데이터를 인공지능이 실시간 분석해 무선 자원을 최적화하는 차세대 통신망 기술이다. KT가 도입한 주요 기능은 △머신러닝 기반 채널 추정 △머신러닝 기반 다중사용자 다중입출력(MU-MIMO)이다. 기존 수학적 계산 방식보다 정밀하게 전파 세기를 추정하고, 단말별 전파 방향과 트래픽 상황을 분석해 간섭이 적은 사용자 조합을 찾아 통신 효율을 높인다.

이를 통해 데이터 손실과 지연을 줄여 안정적인 통신 품질을 확보하는 동시에 동일한 주파수 자원으로 더 많은 데이터를 전송할 수 있다. KT는 검증 결과를 토대로 AI랜 상용 서비스를 단계적으로 확대 적용할 계획이다. 권혜진 KT 네트워크전략본부장은 "AI랜은 고객 체감 품질을 끌어올리는 동시에 6G 시대를 위한 필수 기술"이라며 "KT는 상용망에서 AI랜을 가장 먼저 검증·도입해 네트워크 혁신을 주도할 것"이라고 말했다.





