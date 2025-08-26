본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"한세실업, 3분기 이익 부진 전망…목표가↓"

송화정기자

입력2025.08.26 08:17

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

목표주가 1만5000원→1만1000원 하향 조정

신한투자증권은 26일 한세실업 에 대해 올해 3분기 영업이익 감소가 불가피할 것으로 보고 목표주가를 기존 1만5000원에서 1만1000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '단기 매수(Trading Buy)'를 유지했다.


박현진 신한투자증권 연구원은 "2025~2026년 추정 이익 하향으로 목표주가를 낮췄다"면서 "분기 매출은 전년 동기 대비 성장 추세지만 이익 부진이 심한 상황으로 에어로포스테일 계열 브랜드, 칼하트 등 평균 수주단가가 높은 바이어 오더가 증가하는 것은 긍정적이나 원재료 매입 당시 달러 환율과 매출 인식 달러 환율의 괴리가 커지면서 이익 부진폭이 확대되는 중"이라고 설명했다. 이어 "당분간 주가는 지속적으로 바닥을 다져갈 가능성이 높다"고 덧붙였다.

3분기 이익 부진 후 4분기에는 해소될 것이란 전망이 나온다. 박 연구원은 "원재료 매입 당시(1분기) 원·달러 평균 환율(1452원) 대비 매출 인식되는 환율의 괴리는 3분기(한세실업 3분기 평균 환율 1380원 예상)에도 지속적으로 확대되고 있는 중"이라며 "따라서 3분기 영업이익 감소는 불가피할 것으로 예상된다"고 말했다.


신한투자증권은 한세실업의 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 6%, 영업이익은 44% 각각 감소할 것으로 예상했다. 박 연구원은 "원재료 비용 부담 완화는 4분기에는 해소될 것"이라고 내다봤다.


다만 4분기 실적 회복은 미국 소비 경기에 달려있다는 의견이다. 박 연구원은 "회사측은 4분기 실적 회복을 언급하지만 미국 소비 경기가 현 상황을 유지하느냐가 관건"이라며 "관세 인플레이션으로 미국 소비 경기에 대한 강한 확신을 갖기 어려운 게 문제"라고 짚었다.

[클릭 e종목]"한세실업, 3분기 이익 부진 전망…목표가↓"
AD
원본보기 아이콘



송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스마트 강군으로 육성" [속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

"펜 멋지다, 가져가실 거냐" 트럼프 돌발요청…李 대통령, 즉석 선물

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

극비리 워싱턴 갔다는 전한길 "尹 인권유린 알리겠다"

"무리한 발주 제동" 공사비·기간 이의제기권…발주처 외면 못한다

강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

새로운 이슈 보기