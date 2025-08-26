본문 바로가기
코스콤, 2025 대학생 IT기획 공모전 개최…총상금 2600만원

김진영기자

입력2025.08.26 07:49

MCP 기반 차세대 금융 AI에이전트 주제
대상 1000만원 총 2600만원 규모 시상

자본시장 IT를 선도하는 코스콤이 다음 달 대학생을 대상으로 '2025 대학생 IT 기획 공모전'을 개최한다고 26일 밝혔다.


이번 공모전은 'Connect, Create, Compete - 금융의 미래를 연결하다'라는 슬로건으로, 차세대 금융 인공지능(AI) 에이전트를 위한 MCP(모델 컨텍스트 프로토콜) 서버 개발을 주제로 진행된다.

코스콤, 2025 대학생 IT기획 공모전 개최…총상금 2600만원
참가자들은 ▲실시간 금융 데이터 & 시세 분석 ▲개인화 자산, 소비, 포트폴리오 관련 ▲금융 규제, 컴플라이언스 관련 ▲차세대 금융발전에 기여할 자유주제 중 하나를 선택할 수 있다.

참가 대상은 국내 4년제 대학 학부 재학생 및 휴학생으로, 개인 또는 4명 이하 팀 단위로 참여할 수 있다. 대학원생은 제외된다.


심사는 예선심사와 본선 심사로 진행된다. 예선에서는 서류심사를 통해 최대 10개 팀을 선발하며, 예선을 통과한 팀은 본선 프로젝트에 참여할 수 있다. 예선심사 통과팀에는 소정의 활동비가 지급된다.


시상 규모는 총 2600만원으로 ▲대상(1개 팀 이내, 1000만원) ▲최우수상(2개 팀 이내, 각 500만원) ▲우수상(3개 팀 이내, 각 200만원)이 수여된다. 우수상 이상 수상자 전원에게는 '코스콤 사장상'이 함께 수여된다.

김혜원 코스콤 AX·R&D 본부장은 "이번 공모전을 통해 다양한 AI 기술들이 접목된 참신한 아이디어를 발굴하고 대학생들의 톡톡 튀는 발상이 실제 금융산업 혁신으로 이어지길 기대한다"며 "코스콤은 청년 인재들이 금융의 미래를 연결하고 성장할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.


참가 신청 및 세부 사항은 코스콤 홈페이지 또는 공모전 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
