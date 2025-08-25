본문 바로가기
광주은행, 베트남 핀테크 플랫폼 투자계약 체결

오규민기자

입력2025.08.25 14:44

'인피나'와 손잡고
베트남 디지털 금융시장 진출 본격화

광주은행이 최근 베트남 핀테크 플랫폼 '인피나'와 전략적 파트너십을 위한 투자계약을 체결했다고 밝혔다.


인피나는 모바일과 디지털 환경에 익숙한 20~30대를 중심으로 베트남에서 빠르게 성장 중인 자산관리 중심 핀테크 플랫폼으로, Y Combinator 및 Sequoia Capital 등 글로벌 벤처캐피털의 투자를 유치한 바 있다.

광주은행 자회사 'JB증권 베트남'은 이미 '인피나'와의 협업을 통해 증권계좌 개설과 이용률이 크게 늘어나는 성과를 거뒀으며, 광주은행은 이번 투자를 통해 핀테크 플랫폼과의 협력을 강화하고, 고객기반 확대 및 해외사업 다변화에 박차를 가하게 될 전망이다.

광주은행, 베트남 핀테크 플랫폼 투자계약 체결
특히 광주은행은 광주·전남 지역에 거주하는 베트남 국적 외국인이 많은 점에 주목해, 현지 플랫폼 네트워크를 활용한 마케팅을 병행할 계획이다. 한국 입국 예정 외국인 고객을 대상으로 한 맞춤형 금융서비스도 확대해 나갈 방침이다.


광주은행 관계자는 "인피나는 기술력과 플랫폼 운영 역량을 두루 갖춘 파트너로서, 이번 투자를 통해 베트남 디지털 금융시장에서 입지를 넓히고, 글로벌 핀테크 플랫폼과의 협력을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr


