대전시, '대전의 노벨상' 지향하는 '대전 우수과학기술인상' 시행

2026년부터 매년 2명 시상...기초과학,산업기술,창업·사업화 3개 분야

'과학도시 대전의 노벨상'을 지향하며 대전시 수여 최고 권위의 과학기술상인 '대전 우수과학기술인상'이 오는 2026년부터 시행된다.

이 상은 과학기술인이라면 누구나 받기를 희망하는 명예로운 상으로 과학기술인의 사회적 예우와 명예를 강화하기 위해 제정됐다.

대전은 27개 정부출연연구기관과 4만여 명의 연구 인력이 집적된 대한민국 과학기술의 중심지로 시는 이러한 위상을 한층 강화하기 위해 새로운 과학기술인 시상제도를 마련했다.

매년 지역 과학기술인 2명을 선정해 시상하며, ▲기초과학 ▲산업기술 ▲창업·사업화 등 3개 분야에서 탁월한 연구성과와 파급력을 입증한 과학기술인을 발굴한다.

기초과학은 물리·화학·생명·수학·지구과학 등 학문적 성과를, 산업기술은 ICT·바이오·헬스·반도체·소재·부품·장비 등 기술혁신과 사업화 성과를, 창업·사업화는 스핀오프·투자유치·매출 성과·고용 창출 등 지표를 중점 평가한다.

수상자에게는 연구장려금 2000만 원(2년 분할 지급)과 우수과학기술인 인증패가 수여된다. 수상자의 업적은 2028년 완공 예정인 융합연구혁신센터 내 '우수과학기술인 명예의 전당'에 헌액돼 기념된다.

시는 과학문화 행사 초청, 시정 소식지·SNS 홍보 등 예우 프로그램을 통해 수상자가 지역 사회에서 존경받는 과학자로 자리매김하도록 지원할 계획이다.

손철웅 대전시 미래전략산업실장은 "이번 상 제정을 통해 대전이 명실상부한 '국가과학수도'로서의 위상을 확고히 하고, 과학기술인의 명예와 자긍심을 드높이는 계기로 삼겠다"며 "대전에서 연구하는 모든 과학기술인이 자신이 존중받고 있다는 확신을 가질 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 말했다.





