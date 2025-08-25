본문 바로가기
KB국민카드, 건강관련 신상품 출시…"KB라이프 보험료 내면 최대 8000원 할인"

문채석기자

입력2025.08.25 09:15

보험료 자동납부 시 최대 8000원, 병원·약국 5%↓
실적 따라 매달 추가 7000원 할인, 5만원 캐시백

KB국민카드는 KB라이프와 함께 'KB라이프 딱좋은 요즘 건강 KB카드'를 새롭게 출시했다고 25일 밝혔다.


KB라이프 보험료 납부 시 할인해주는 'KB라이프 딱좋은 요즘 건강 KB카드'. KB국민카드

KB라이프 보험료 납부 시 할인해주는 'KB라이프 딱좋은 요즘 건강 KB카드'. KB국민카드

건강보험료와 의료 업종 결제에 폭넓은 할인 혜택을 제공하는 게 특징이다.

KB라이프 건강보험료 자동납부 시 전월 이용실적 40만원 이상이면 5000원, 80만원 이상이면 8000원 할인해준다.


전월 이용실적 40만원 이상 이용 시 병원·약국 업종 이용금액의 5%, 월 최대 5000원을 깎아준다.


카드 출시를 기념해 이 카드로 KB라이프 건강보험료 자동납부 시 매월 기본 할인에 더해 전월 이용실적에 따라 각각 매월 5000원, 7000원의 추가 할인을 24개월간 제공한다. 고객은 최대 36만원을 절약할 수 있게 된다.

다음 달 30일까지 6개월 이상 KB국민카드 이용 이력이 없는 고객이 이 카드로 KB페이 애플리케이션에서 5만원 이상 결제하면 5만원을 지급하는 행사도 진행한다.


KB국민카드 관계자는 "건강과 금융 혜택을 동시에 챙길 수 있는 상품"이라며 "앞으로도 보험, 헬스케어 등 다양한 영역에서 혜택을 발굴해 차별화된 경험과 가치를 제공할 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
