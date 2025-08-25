본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

관악구, 중소기업·소상공인에 16억 융자 지원

김민진기자

입력2025.08.25 08:41

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연 1.5% 저금리, 이달 25일부터 접수

서울 관악구(구청장 박준희)가 중소기업과 소상공인의 자금난 해소를 위한 ‘2025년 하반기 중소기업육성기금 융자지원’을 이달 25일부터 시작한다.

관악구청 전경. 관악구 제공.

관악구청 전경. 관악구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이번 지원은 고금리·고물가로 어려움을 겪는 관내 기업과 자영업자들에게 숨통을 틔워주고, 안정적 경영을 돕기 위한 것이다. 하반기 융자 규모는 총 16억원이며, 연 1.5% 저금리가 적용돼 금융 부담을 크게 덜어줄 전망이다.


지원 대상은 융자 신청일 기준 관악구에 사업자 등록을 한 지 6개월 이상 경과한 중소기업과 소상공인으로, 부동산 또는 신용 담보 능력을 갖추고 있어야 한다. 반면, 기금 대출 상환 중인 업체나 금융·부동산·숙박업 및 유흥·사행업 종사자는 지원 대상에서 제외된다.

융자 한도는 중소기업 최대 1억원, 소상공인은 최대 5000만원이며, 2년 거치 후 3년 균등분할 상환 방식이다. 자금 용도는 운전자금과 시설자금 모두 가능하다.


융자를 희망하는 업체는 우리은행 관악구청지점에서 상담과 담보 평가를 받은 뒤 융자신청서, 사업계획서, 사업자등록증 사본 등을 제출해야 한다. 신용 담보 신청 시에는 서울신용보증재단 관악지점을 통한 추가 절차가 필요할 수 있다.


관악구 중소기업육성기금은 1993년 조성 이래 지금까지 845개 업체에 총 556억원의 융자를 지원하며 지역 기업 성장의 버팀목이 되어왔다.

박준희 관악구청장은 “경기 침체로 어려움을 겪는 중소기업과 소상공인들이 이번 융자 지원을 통해 안정적인 경영 기반을 마련하길 바란다”며, “앞으로도 다양한 지원 정책을 지속 추진해 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"꿈의 직장은 무슨…연봉 낮아서 안 해요" 4년 만에 반토막 난 공시족

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기