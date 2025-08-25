본문 바로가기
삼성전자, AI 가전에도 One UI…통합 SW 생태계 구축

장희준기자

입력2025.08.25 08:35

시계아이콘00분 59초 소요
모바일·TV 다음 가전까지 통합 생태계

삼성전자가 다음달부터 2024년 이후 출시된 인공지능(AI) 가전을 대상으로 자체 개발 사용자 인터페이스 'One UI'를 적용하는 소프트웨어 업데이트를 실시한다. 모바일·TV 등에 이어 가전까지 다양한 기기 전반에 걸쳐 소프트웨어 기능을 통합적으로 사용할 수 있는 생태계를 구축한다는 계획이다.


삼성전자는 이 같은 내용의 'One UI' 업데이트가 진행된다고 25일 밝혔다. AI 가전의 갤러리, 빅스비, 삼성 TV 플러스 등 각종 앱 서비스에서도 모바일·TV 등과 동일한 사용자 인터페이스(UI)를 지원하는 만큼 사용자가 삼성전자 제품 전반에 걸쳐 일관된 사용 경험을 누릴 수 있다는 설명이다.

삼성전자가 다음달부터 2024년 이후 출시된 인공지능(AI) 가전을 대상으로 자체 개발 사용자 인터페이스 'One UI'를 적용하는 소프트웨어 업데이트를 실시한다. 삼성전자

이번 One UI 업데이트를 통해 기존 가전에서 제공하는 다양한 AI 기능을 한층 업그레이드하는 한편, 적용 대상 기기도 확대된다. 먼저 패밀리허브 냉장고와 'AI 홈' 터치스크린이 탑재된 냉장고는 사용자의 위치·시간·사용 습관을 바탕으로 맞춤형 정보를 자동 추천하는 '나우 브리프(Now Brief)' 기능을 지원할 예정이다. 냉장고에서 '빅스비'를 호출하는 방식도 다양해진다. 기존의 "하이 빅스비" 호출 방식에 더해, 냉장고 스크린을 두 번 터치하는 방식으로도 빅스비를 호출할 수 있다. 이 밖에도 목소리를 인식·구별해 일정, 사진, 접근성 설정 등 사용자 맞춤 기능을 제공하는 '보이스 ID', 신선식품 37종을 자동으로 인식하는 'AI 비전 인사이드 2.0' 기능은 2024년 이후 출시된 스크린 탑재 냉장고로 확대 적용된다.


삼성전자만의 보안 솔루션인 '녹스(Knox)'도 더 다양한 가전에 적용된다. 블록체인 기술 기반으로 스마트싱스로 연결된 기기 간 위협 탐지와 보호 기능을 제공하는 '녹스 매트릭스(Knox Matrix)'는 와이파이 기능이 탑재된 2024년형 냉장고·세탁기 등 다양한 제품군에 확대 적용된다.


32형과 7형 스크린을 탑재한 냉장고·세탁건조기 등 가전제품의 경우 연결된 모바일·TV·가전 등의 기기 보안 상태를 한눈에 확인할 수 있는 '녹스 대시보드' 기능이 적용된다.

삼성전자는 2024년 이후 출시된 와이파이 기능 탑재 제품에 대해 최대 7년간 One UI 무상 업그레이드를 지원한다. 신규 기능 등을 제품 사용주기 전반에 걸쳐 누릴 수 있도록 할 예정이다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

