[날씨]처서에도 무더위 계속…체감온도 35도 안팎

전국 하늘에 구름 많겠지만 기온은 상승

도심·해안가엔 열대야…간간이 소나기

23일 더위가 가시고 신선한 가을을 맞이하는 '처서(處暑)'에 이르렀지만, 날씨는 절기와 무관하게 여전히 무덥겠다.

연일 폭염이 이어지며 역사상 가장 뜨거운 7월 9일 오후 서울 낮기온이 37도를 웃돌며 찜통더위가 기승을 부리자 서울 종로구 도심 물놀이터를 찾은 아이들이 더위를 식이고 있다. 2025. 7.9

기상청에 따르면, 이날 전국이 폭염으로 체감온도가 35도 안팎까지 오르겠다. 이에 따라 전국 대부분 지역에는 폭염특보도 발효됐다. 우리나라가 북태평양고기압 가장자리에 든 영향이 크다. 전국 하늘엔 구름이 많겠지만 온도는 높겠다. 도심과 해안가에는 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.

아침 최저기온은 22~28도, 낮 최고기온은 31~36도로 예보됐다. 주요 지역 최저기온은 서울 27도, 인천 26도, 수원 25도, 춘천 24도, 강릉 28도, 청주 26도, 대전 26도, 전주 25도, 광주 25도, 대구 25도, 부산 27도, 제주 27도다. 최고기온은 서울 34도, 인천 32도, 수원 33도, 춘천 33도, 강릉 35도, 청주 35도, 대전 34도, 전주 35도, 광주 34도, 대구 36도, 부산 34도, 제주 33도다.

다만 이날 오전부터 밤 사이에 서울·인천·경기 북부와 강원 중·북부 내륙·산지, 제주도를 중심으로 소나기가 쏟아져 더위를 잠시 누그러뜨리겠다. 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳도 있겠으니 유의해야 한다. 예상 강수량은 5~40㎜다. 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.





