신라대, ‘2025 PET-STARTER 창업캠프’ 참가자 모집

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.22 16:03

반려동물 산업 이해, 창·취업 역량 강화

신라대학교(총장 허남식) 반려동물특화 대학혁신연구단지(I-URP) 조성사업단이 '2025 PET-STARTER 창업캠프' 참가자를 모집한다고 22일 전했다.


이번 창업캠프는 부산지역 반려동물 관련 전공 재학생을 대상으로 반려동물 산업 전반에 대한 이해를 넓히고 전문가로 성장할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 캠프는 오는 9월 4일부터 5일까지 거제 벨버디어 리조트에서 열린다.

주요 프로그램은 ▲반려동물 직업 세계 특강(훈련사, 행동분석사, 장례지도사, 창업가 등) ▲창의적 문제 해결 아이디어 도출 및 기획서 작성 ▲실전 창업 아이템 IR(투자유치) 피칭 자료 제작 및 발표 등으로 구성된다. 참가 학생들은 이 과정을 통해 창업 및 취업 역량을 체계적으로 강화할 수 있다.


신라대 I-URP사업단 관계자는 "이번 캠프는 반려동물 산업 진로 인식을 높이고 창업과 취업에 대한 실무적 이해를 확장할 좋은 기회가 될 것"이라며 "단계별 창업 과정을 직접 경험하면서 학생들이 자신감과 성취감을 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.


참가자 모집은 오는 27일까지 진행되며 자세한 사항은 신라대 I-URP 사업단 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

신라대 ‘2025 PET-STARTER 창업캠프’ 포스터.

신라대 '2025 PET-STARTER 창업캠프' 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

