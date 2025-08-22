'안방' 뛰쳐나온 OTT… 2025 국제스트리밍페스티벌 22일 팡파르

박형준 부산시장·류제명 과기정통부 2차관 참석



부산 파라다이스호텔·영화의전당서 4일간 항해

'2025 국제스트리밍페스티벌'이 22일 부산에서 막을 올렸다. 국내 유일의 스트리밍 산업 특화 행사에 세계의 시선이 쏠리고 있다.

코리아국제스트리밍페스티벌(공동집행위원장 김복근·김성철)과 정보통신산업진흥원이 공동 주관하는 이번 행사는 25일까지 나흘간 파라다이스호텔과 영화의전당에서 펼쳐진다.

개막식에 국내외 스트리밍 산업 관계자 등 300여명이 참석했다. 류제명 과학기술정보통신부 2차관과 박형준 부산시장이 축사를 전했다. 기조강연은 글로벌 시장조사 기관 옴디아(Omdia)의 마리아 루아 아구에테 미디어·콘텐츠 총괄이사가 맡아 스트리밍 산업 동향과 인공지능(AI) 활용 전망을 소개했다.

류제명 차관은 "OTT 등 미디어 산업에서 AI는 제작 효율화를 넘어 이용자의 경험을 혁신하는 열쇠"라며 "정부는 글로벌 경쟁력 강화를 위해 투자 확대, 연구개발 지원, 인력 양성 등 정책적 지원을 흔들림 없이 추진하겠다"고 말했다.

조유장 부산시 문화국장은 "이번 행사는 세계 스트리밍 산업의 최신 흐름을 한눈에 조망하고 해외 진출을 촉진하는 협력의 장이 될 것"이라고 의미를 더했다.

행사기간 다양한 콘텐츠 체험 행사도 이어진다. 22일 저녁에는 영화의전당 야외극장에서 넷플릭스 신작 '케이팝 데몬 헌터스' 주요 장면이 상영되며 화면해설방송 기술 시연이 함께 진행된다. 관람객 누구나 무료로 참여할 수 있다. 같은 날부터 이틀간은 티빙이 영화의전당 두레라움 광장에서 오리지널 시리즈 '대탈출: 더 스토리' 부스를 열고 현장 참여형 이벤트와 포토존 체험을 운영한다.

22일 국제 스트리밍 서밋에서는 옴디아와 스태티스타가 각각 글로벌 산업 전망과 AI 기반 개인화 전략을 발표했다. 이어 23~24일 파라다이스호텔에서는 투자유치 쇼케이스가 마련돼 AI 기반 OTT·미디어 기술 기업의 IR 발표와 국내 방송·제작사의 우수 콘텐츠 기획안이 공개된다.

24일에는 영화의전당 야외극장에서 글로벌OTT어워즈가 열린다. 시상식에는 국내외 OTT 플랫폼과 제작사, 감독·작가, 배우들이 참석해 19개 부문 20여 작품을 선정한다. 배우 박은빈, 오정세, 염혜란, 최대훈, 강유석, 이수현, 정수빈 등 국내 배우들과 함께 사카구치 켄타로(일본), 베릭 아이차노프(카자흐스탄), 백경정(중국), 나타랏 노파라따야폰(태국), 왕천원(중국), 반도 료타(일본), 사팽원(중국), 중신링(대만), 수리 린(대만) 등 해외 스타들도 대거 참석한다.

25일 오후 7시에는 영화의전당 야외극장에서 'OST Concert: OTT, Streaming, contacT'가 열린다. 이번 콘서트는 과거·현재·미래를 잇는 세 가지 테마로 구성된 서사형 공연으로 화제의 드라마 OST 무대가 2시간가량 펼쳐질 예정이다.

'2025 국제스트리밍페스티벌'은 국내외 화제작부터 평소 접하기 어려운 작품까지 한자리에 모아 '끝없는 상상력, 무한한 스트리밍의 세계로 KOREA is STREAMING'이라는 슬로건으로 부산을 글로벌 스트리밍 산업의 중심지로 이끌 전망이다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>