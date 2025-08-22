본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

국비 250억 확보 한 순천향대, DNA·RNA 연구 허브로

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.08.22 13:27

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


대학기초연구소지원사업 선정…5년간 260억 규모 융합연구 본격 추진

순천향대학교 의료과학대학 연구소에서 연구원이 실험·실습을 진행하고 있다./순천향대

순천향대학교 의료과학대학 연구소에서 연구원이 실험·실습을 진행하고 있다./순천향대

AD
원본보기 아이콘


순천향대학교는 교육부·한국연구재단이 주관하는 대학기초연구소지원사업(G-LAMP)에 선정돼 오는 9월부터 5년간 국비 250억 원을 지원받는다고 22일 밝혔다.


또 교비 5억 원, 충남도 4억 5000만 원, 아산시 5000만 원 등 총 10억 원의 대응 자금 등 총 260억 원 규모의 연구비를 운용한다.

이에 따라 순천향대는 DNA·RNA 분자생물학 분야의 거대 융·복합 연구를 본격 추진한다.


연구는 분자대사혁신연구소(소장 서나영 교수)를 중심으로 신진 전임교원과 박사후연구원 등이 학과 간 경계를 넘어 공동연구를 수행하며, 분자대사 기전 및 모델링 연구에 집중할 예정이다.


또 해외 유수 연구기관과의 협력으로 세계적 연구 네트워크를 구축한다.

송병국 총장은 "이번 선정을 계기로 순천향대는 DNA·RNA 분자생물학 분야에서 세계적 성과를 창출하며, 기초과학과 의료·바이오 융합연구를 선도하는 글로벌 연구 거점으로 도약할 것"이라고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌린 범죄조직 총책 송환 대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

강경화 vs 김현종의 엇갈린 운명

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"李 대통령, 중국이냐 미국이냐 어느 편에 설지 정해야"…친트럼프 인사 주장

"막내딸 낳아줘서 고마워" 방송서 대리모에 감사인사 전한 여배우

폭염으로 열차 지연 0→67건 '폭증'…보상은 없었다

"미 상무부, TSMC·마이크론 지분 확보 검토 안해"

새로운 이슈 보기