HD현대 정기선, 빌 게이츠와 회동… 나트륨 원자로 상업화 협력 논의

3월 체결한 MOU 이행 점검

공급망 확대·실행 전략 논의

정기선 HD현대 수석부회장이 미국의 차세대 원전 개발업체 테라파워 창업자인 빌 게이츠 회장과 만나 나트륨 원자로의 상업화 추진을 위한 협력 방안을 논의했다.

HD현대는 22일 정 수석부회장이 게이츠 회장 및 테라파워 경영진과 회동을 갖고 나트륨 원자로 공급망 확대와 상업화 진행 상황을 점검했다고 밝혔다. 이번 만남은 지난 3월 미국에서 체결한 업무협약(MOU)의 이행 상황을 확인하고 향후 실행 전략을 구체화하기 위한 자리다.

HD현대는 지난 3월 테라파워와 ‘나트륨 원자로의 상업화를 위한 제조 공급망 확장 전략적 협약’을 체결했다. 사진 오른쪽부터 원광식 HD현대중공업 해양에너지사업본부장, 정기선 HD현대 수석부회장, 빌 게이츠 테라파워 창업자, 크리스 르베크 최고경영자. HD현대 제공 AD 원본보기 아이콘

테라파워가 개발한 나트륨 원자로는 에너지 저장 기능을 갖춘 소듐냉각고속로(SFR) 방식의 4세대 소형모듈원자로(SMR)로, 기존 원자로 대비 핵폐기물 발생량이 40% 적고 열효율과 안전성이 높아 차세대 원전으로 주목받고 있다.

HD현대는 SMR 분야 제조 역량을 바탕으로 원자로 용기 등 핵심 기자재를 공급할 계획이다. 양사는 글로벌 상용화를 위한 공급망 확충 방안도 함께 모색하고 있다.

정기선 수석부회장은 "차세대 SMR 기술은 지속가능한 미래 에너지 구현을 위한 핵심 솔루션"이라며 "양사 간 협력은 글로벌 원전 공급망을 구축하고 에너지 패러다임 전환을 앞당기는 마중물이 될 것"이라고 말했다.

크리스 르베크 테라파워 최고경영자(CEO)는 "HD현대는 세계 최고의 조선사이자 제조 전문성을 갖춘 핵심 공급망 파트너"라며 "이번 협력을 통해 나트륨 원자로 상용화를 가속화하고, 글로벌 시장에서의 새로운 기회를 지속 창출해 나가겠다"고 했다.

한편, HD현대는 테라파워와 함께 조선 분야에 적용 가능한 '용융염원자로' 기술 개발에도 착수, SMR 기반 추진 선박 개발을 추진 중이다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>