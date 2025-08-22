본문 바로가기
BBQ, 강남역 먹자골목에 대형 프리미엄 매장 열었다

한예주기자

입력2025.08.22 09:14

00분 32초 소요
80석 규모 매장…50여 가지 메뉴 선봬

제너시스BBQ그룹은 강남역 인근에 프리미엄 매장 'BBQ 강남점'을 오픈했다고 22일 밝혔다.


BBQ 강남점은 강남역에서도 특히 인파가 많이 몰리는 2호선 2번 출구와 신분당선 3, 4번 출구에 인접한 먹자골목 상권에 자리 잡았다. 이곳은 국내 주요 기업 및 외국계 IT 기업이 몰려 있는 지역으로 다양한 오피스 시설 및 오피스텔, 주거 단지, 학원 등의 생활 반경에 인접해 점심과 저녁시간 모두 유동 인구로 붐비는 지역이다.

'BBQ 강남점' 모습. 제너시스BBQ

BBQ 강남점은 168㎡(약 50평), 80석의 대규모 매장이다. 해당 매장은 BBQ의 대형 플래그십 매장인 '빌리지'의 인테리어를 적용해 고급 레스토랑을 연상시키는 세련된 공간 구성이 특징이다.

강남점에서는 황금올리브치킨을 비롯해 자메이카 통다리 구이 등 BBQ를 대표하는 치킨 메뉴들과 함께 떡볶이, 피자, 수제 맥주 등 50여 가지의 메뉴들을 판매한다.


BBQ 관계자는 "BBQ 강남점은 치킨, 피자를 비롯한 수제맥주 등 다양한 메뉴를 즐길 수 있는 공간"이라며 "서울에서도 가장 뜨거운 상권인 강남의 미식 문화를 대표하는 랜드마크로 성장하도록 다양한 맛과 즐겁게 즐길 수 있는 문화를 선보이겠다"고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
무단전재 배포금지

