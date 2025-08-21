본문 바로가기
동아대 화학공학과 BK21 교육연구단, ‘하계 워크숍·성과공유회’ 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.21 16:08

동아대학교(총장 이해우) 화학공학과 BK21 동남권 정착형 초정밀화학소재 엔지니어 양성 교육연구단이 최근 승학캠퍼스에서 '2025 하계 워크숍·성과공유회'를 열고 연구 성과와 인재 양성 성과를 대내외에 알렸다.

동아대 화학공학과 BK21 교육연구단이 2025 하계 워크숍과 성과공유회를 갖고 기념촬영하고 있다. 동아대 제공

행사에는 이헌상 교육연구단장, 사정훈 부단장을 비롯해 화학공학과 교수진과 한국과학기술연구원 김서균 박사, 대학원생·학부연구생 등 80여명이 참석했다.


참가 대학원생들은 총 37건의 연구 성과(구두발표 15건·포스터 22건)를 발표했으며, 우수 발표 학생들에게는 별도 시상도 진행됐다.

특별 강연에서는 김서균 박사가 '습식방사 기반 고성능 탄소나노튜브 연속섬유 제조 기술'을 소개해 산업 응용 가능성과 최신 연구 동향을 공유했다.


교육연구단은 이번 성과공유회를 통해 지난 5년간 거둔 성과도 집중 조명했다. SCI급 국제 저명 학술지에 111편을 게재했고, 이 중 JCR 상위 10% 저널 논문만 40편에 달한다. 'Nature Communications', 'Advanced Materials' 등 세계 권위 학술지에 논문을 실으며 연구 독창성과 국제 경쟁력을 인정받았다.


연구 성과는 논문에 그치지 않았다. 특허 출원 25건·등록 10건·기술이전 9건을 달성하며 산학협력 성과도 가시화했다. 인재 양성 측면에서도 졸업생 다수가 삼성전자·LG화학·롯데케미칼 등 대기업과 연구기관에 진출했으며, 일부는 해외 유수 대학 박사과정에 진학해 글로벌 무대에서 활약하고 있다.

이헌상 교육연구단장은 "교수·학생 연구 교류와 외부 전문가 특강이 어우러진 이번 행사는 학문적 성과와 인재 양성 성과를 동시에 확인한 자리"라며 "학생들이 연구자로서 자부심을 느끼고 서로 성장하는 계기가 됐다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
