본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

건맥1897협동조합, 토야호 축제 수익금 '후원 기탁'

호남취재본부 정승현기자

입력2025.08.21 15:29

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

만호동 취약계층 지원…지역사회 나눔 실천

지역 건맥축제로 자리 잡은 토야호에서 벌어드린 수익금을 기탁하는 박창수 이사장(가운데). 목포시 제공

지역 건맥축제로 자리 잡은 토야호에서 벌어드린 수익금을 기탁하는 박창수 이사장(가운데). 목포시 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 목포시 만호동 지역협동조합이 축제를 통해 마련한 수익금을 지역사회에 환원하며 따뜻한 나눔을 이어갔다.


건맥1897협동조합는 지난 19일 만호동행정복지센터를 방문해 '토야호(土夜好) 축제' 경매 행사에서 모금한 후원금 85만4,000원을 기탁했다. 이 성금은 저소득 취약계층을 위해 사용될 예정이며, 특히 추석 명절을 앞두고 생활에 어려움을 겪는 가정에 전달돼 의미를 더한다.

협동조합은 만호동의 일곱 번째 '나눔의 집'으로서 매년 축제 수익금을 기부하고 있다. 또 초등학교 입학 아동 지원, 독거노인을 위한 이불 전달 등 다양한 활동을 통해 지역 취약계층을 꾸준히 돕고 있다.


건맥1897협동조합 박창수 이사장은 "지역 공동체가 함께 만든 축제의 성과가 다시 주민들을 위한 나눔으로 이어져 기쁘다"며 "앞으로도 지역사회를 위한 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.


정승호 만호동장은 "축제를 통한 지역 활성화뿐만 아니라 나눔까지 실천해주신 협동조합에 감사드린다"며 "소중한 후원금은 도움이 필요한 이웃들에게 잘 전달하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격

"상석에 앉아 꾸짖나? 이건 굴욕이야"…백악관 공개 사진에 유럽 '발칵'

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

오너 일가의 사금고 '티앤엠'…신원 승계의 핵심키⑩

새로운 이슈 보기