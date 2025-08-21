경기도, 응급의료지원 자문단 본격 가동…21일 첫 회의

경기도가 응급의료정책 발굴 및 지원을 위한 싱크탱크 '경기도 응급의료지원 자문단' 가동에 들어갔다.

경기도는 21일 경기도청에서 '경기도 응급의료지원 자문단 1차 회의'를 열고, 도내 응급의료 주요 현안을 논의했다.

자문위원은 도내 권역·지역응급의료센터 소속 의료진과 학계 및 응급의료 분야 전문가들로 구성됐다.

이날 회의에서는 ▲중증 응급환자 이송지침 개선 ▲응급의료 권역 재정비 ▲지역응급의료센터 운영 방향 설정 등 지역 주요 현안이 논의됐다.

경기도와 경기도응급의료지원단은 자문단 회의에서 제시된 제언을 바탕으로 중증 응급환자가 지체 없이 적절한 치료를 받을 수 있도록 이송 체계를 정비하고, 권역별 의료격차 해소를 위한 응급의료 네트워크 재편에 나설 계획이다.

자문단은 향후 정례적으로 운영되며, 단기적 현안 대응뿐만 아니라 중장기 전략 수립과 제도 개선 등 구조적 과제에 대해서도 지속적인 자문을 수행한다.

앞서 대통령 직속 국정기획위원회는 지난 13일 필수 의료 확충과 공공의료 강화를 주요 과제로 한 '국정운영 5개년 계획안'을 발표했다.

유영철 경기도 보건건강국장은 "응급의료 전문가들이 상시 참여하는 자문체계가 마련된 것은 경기도 응급의료정책의 중요한 전환점"이라며 "앞으로 국정과제인 필수 의료 확충에 발맞춰 지방정부 차원의 책임과 역할을 충실히 수행하고, 도민이 체감할 수 있는 응급의료서비스 개선을 선도해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



