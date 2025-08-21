국가유산으로 지방소멸 막는다

국가유산청, 지방소멸 위기 대응 전략 발표

지방소멸 위기에 문화·자연·무형유산을 활용하는 종합대책이 마련됐다.

국가유산청은 21일 '지방소멸 위기 국가유산 대응 전략'을 발표하고, 국가유산을 통한 지역경제 활성화와 생활인구 유입 촉진에 나선다고 밝혔다. 수도권 인구 집중으로 인한 지방 공동화 현상이 가속화되는 상황에서 나온 전략이다. 소비 위축, 정주 여건 악화 등을 국가유산을 활용한 관광·체험 프로그램과 도시재생사업으로 극복하고자 한다.

'국가유산으로 살아나는 지역'을 비전으로 설정한 전략은 크게 세 가지로 구분된다. 첫째는 국가유산을 토대로 창출하는 지역발전의 새로운 가치다. 야간 특화 프로그램, 워케이션 등 체류형 콘텐츠의 확산으로 생활인구 유입을 도모한다. 생활인구는 특정 지역에서 거주하거나 체류하며 생활을 영위하는 사람으로, 관광이나 휴양 목적으로 월 1회 3시간 이상 머무르는 방문객도 포함한다. 새로운 가치에는 무형유산 기반의 지역특산품 개발, 관광·산업 연계 모델도 있다. 각종 규제를 합리적으로 개선하고, 인근 거주 주민에 대한 지원을 확대해 실질적 혜택을 강화한다.

둘째는 지역과 주민이 함께 지켜가는 국가유산 체계 구축이다. 지방자치단체의 관리역량 제고를 위해 전문인력을 배치하고 관련 교육을 강화한다. 전문인력 배치 시에는 공모사업과 국고보조금 지원에서 인센티브를 부여하고 우수인력을 포상하는 등 다양한 지원방안을 마련한다. 지역주민이 직접 참여하는 민관협력형 '국가유산 마을기업' 모델도 육성한다. 향토유산과 비지정유산까지 포함한 포괄적 보호 및 활용 기반을 구축해 국가유산 활용사업을 다양화하고 균형 있는 지역발전을 도모한다는 계획이다.

셋째는 촘촘한 국가유산 보존·관리 체계 구축이다. 국가유산관리 중앙 지휘본부를 설치하고, 지역 국가유산의 통합관리를 위한 법·제도적 체계를 마련해 지역별 재정 및 관리인력의 불균형 문제를 해소한다. 인공지능(AI)을 활용한 보존·관리 체계를 확립해 관리인력 부족 문제를 해결하고, 무인관리시스템과 기후변화 대응 피해감지 기술 등의 연구개발을 강화해 국가유산 보존관리의 혁신을 이뤄낼 방침이다.

국가유산청은 "행정안전부, 지방시대위원회, 지방자치단체 등과 협력해 국가유산이 지역경제를 활성화하는 핵심 자산 역할을 하고, 보존과 활용의 선순환 구조가 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다. 대응 전략은 국가유산청 누리집에서 누구나 열람할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



