국내 은행, 상반기 순익 사상 최대에도 이자이익 1000억 감소

이자이익은 1000억 감소

순이자마진(NIM) 축소

당기순이익 2조3000억 증가

국내 은행권은 올해 상반기 이자이익이 29조7000억원으로 반기 기준 사상 최대를 기록했던 작년보다 소폭 감소했다. 당기순이익은 2조원 넘게 증가했다.

금융감독원이 21일 발표한 '2025년 상반기 국내은행 영업실적'에 따르면 올 상반기 은행들의 당기순이익은 14조9000억원으로 지난해 동기 대비 2조3000억원(18.4%) 늘었다.

항목별로 보면 국내 은행의 이자이익은 29조7000억원으로 역대 최대 규모를 기록했던 전년 동기(29조8000억원) 대비 1000억원(-0.4%) 줄었다. 이자수익자산이 증가했음에도 불구하고 순이자마진이 축소된 영향이다.

비이자이익은 5조2000억원으로 전년 같은 기간보다 1조8000억원(53.1%) 증가했다. 상반기 중 환율과 시장금리 하락 등의 영향으로 외환, 파생 관련 이익(1조9000억원), 유가증권관련이익(8000억원) 등이 증가했기 때문이다.

판매비와 관리비는 13조7000억원으로 전년 동기 대비 8000억원(6.5%) 증가했다. 인건비와 물건비 각각 6000억원, 2000억원 늘었다.

상반기 국내은행의 대손비용은 3조2000억원으로 전년 동기 대비 6000억원(23.3%) 증가했다. 주로 경기둔화에 따른 원화대출 연체율 상승에 영향을 받았다.

영업외손익은 주가연계증권(ELS) 관련 충당부채 적립 기저효과로 인해 적자에서 1조5000억원 이익으로 돌아섰다.

상반기 국내은행의 총자산순이익률(ROA)은 0.75%로 전년 동기 대비 0.08%포인트(p) 상승했으며 자기자본순이익률(ROE)은 10.18%로 같은 기간 1.08%p 올랐다.

금감원은 "경기둔화 지속 등에 따라 중소기업, 개인사업자 등 취약부문을 중심으로 대손비용이 확대될 가능성이 높다"며 "은행이 신용위험 확대 가능성에 대비할 수 있도록 충분한 손실 흡수능력 확충을 지속해서 유도하겠다"라고 설명했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



