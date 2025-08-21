경기도 '온라인 여론조사 누리집' 가입자 10년새 17배 성장

경기도가 운영하는 온라인 여론조사 누리집(survey.gg.go.kr)이 꾸준한 성장세를 보이며 개설 10년 만에 가입자 수가 10배 이상 성장하는 등 도민과 실시간 소통하는 대표창구로 자리매김하고 있다.

경기도 여론조사 누리집은 경기도가 만든 여론조사 플랫폼으로, 정책 및 사회이슈에 대한 조사부터 흥미 관심 사안에 대한 앙케트까지 도정과 관련된 다양한 조사를 진행하고 있다.

2015년 첫해 3773명으로 출발한 온라인 여론조사 누리집 가입자는 2025년 8월 기준 6만7000명으로 늘었다. 이는 전국 지방자치단체 가운데 가장 큰 규모다. 10년간 17배가량 증가했다. 조사당 평균 참여자 수도 2015년 635명에서 현재 7000명 이상으로 11배 가까이 늘었다. 연간 35건 이상의 각종 조사와 투표도 진행되고 있다.

가장 큰 성과는 지난 10년간 도민들이 손쉽게 도정 현안에 참여하고 의견을 제시할 수 있는 창구 역할을 해왔다는 것이다.

참여 도민들의 반응도 긍정적이다.

경기도 온라인 여론조사 패널 가입 현황 AD 원본보기 아이콘

경기도 성남에 사는 40대 여성 A씨는 "경기도가 도민의 목소리를 직접 듣고 반영하려는 노력이 정말 인상 깊다"며 "특히 '경기도민 기후보험'은 시대 흐름에 발맞춘 새로운 시도라 반갑고, 설문조사를 통해 도민 의견을 반영하려는 열린 자세가 돋보인다"고 평가했다.

경기도는 올해 10주년을 맞아 오는 9월30일까지 다양한 이벤트를 진행한다. 신규가입 이벤트를 통해 신규 가입자에게 추첨을 통해 경품을 증정하고, 기존·신규 패널 모두가 참여할 수 있는 '축하 댓글 이벤트'도 진행해 다양한 경품을 제공한다.

경기도 온라인 여론조사 패널은 만 14세 이상 경기, 서울, 인천 거주자이면 누구나 가입 가능하다. PC나 모바일로 언제 어디서든 간편하게 참여가 가능하며, 여론조사 참여 건마다 추첨을 통해 경품을 제공하고 있다.

정현아 경기도 정책홍보담당관은 "도민 의견은 경기도 정책 결정의 소중한 자양분"이라며, "앞으로도 도민 누구나 쉽고 편리하게 도정에 참여할 수 있는 열린 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>