본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

회원구 구암2동, 예비군 거주불명등록 적극적 대처로 표창장 받아

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.20 16:10

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

예비군 대민행정 협업으로
통합방위 태세 확립 기여

경남 창원특례시 마산회원구 구암2동은 주20일 민등록 사실조사 담당자(행정 8급 이소현)의 적극적인 행정 협조로 예비군 거주불명등록 취소 및 병력자원의 통합방위 태세 확립에 기여해 예비군 지역대장으로부터 표창장을 받았다.

구암2동, 예비군 거주불명등록 적극 대처로 표창장 수상.

구암2동, 예비군 거주불명등록 적극 대처로 표창장 수상.

AD
원본보기 아이콘

구암2동 주민등록 사실조사 담당자 이소현 주무관은 통지서 수령을 거부하던 예비군과의 연락을 성사시켜 통지서가 전달될 수 있도록 했으며, 이에 따라 거주불명등록 취소 및 해당 예비군이 정상적으로 훈련에 참여할 수 있도록 했다.


또한, 주민등록 사실조사 담당자로서 평소 남다른 책임감으로 부여된 임무를 성실히 수행하는 등 특히 예비군 거주불명 등록 관련 즉각적인 민원처리와 훈련 참석 독려로 통합방위 태세 확립에 기여한 공을 인정받았다.

심양숙 구암2동장은 "평소 주민등록 사실조사 업무를 철저히 파악하고, 예비군 거주불명등록 의뢰 업무에 대해 신속한 처리로 군부대로부터 표창장을 받게 되어 매우 기쁘게 생각한다"며 "직접 방문해서 전달까지 해주셔서 감사드린다. 앞으로도 예비군 구암통합동대와 협조 체계를 유지하여 행정 효율성과 지역 안보를 강화할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"난자 얼리는 것도 투자"…2030 여성들의 남다른 미래 준비

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기