물 2리터 섭취 논란에 본인 등판…"숫자에 강박 말고 상황 따라 조절해야"

박은서인턴기자

입력2025.08.20 15:53

억지로 채우는 습관이 문제
"2리터 숫자에 집착 말아야"

tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 "물을 많이 마시면 건강에 오히려 무리가 될 수 있다"는 발언으로 관심을 모았던 이계호 충남대 명예교수가 해당 발언과 관련해 해명에 나섰다.

이계호 충남대 명예교수가 유퀴즈 출연 당시 발언에 대해 해명에 나섰다. 정희원의 저속노화 유튜브

이계호 충남대 명예교수가 유퀴즈 출연 당시 발언에 대해 해명에 나섰다. 정희원의 저속노화 유튜브

원본보기 아이콘

이 교수는 지난 19일 '저속노화쌤'으로 유명한 정희원 서울시 건강총괄관의 유튜브 채널 '정희원의 저속노화'에 출연해 "핵심은 '물을 너무 많이 마시지 말라'는 것"이라며 "2ℓ라는 숫자 자체에 강박관념을 가질 필요가 없다"고 설명했다.


앞서 이 교수는 이달 6일 방송된 '유퀴즈'에서 "물을 많이 마시는 사람들이 오히려 어지럽거나 기운이 빠질 수 있다"며 "심장이 약한 경우 장기간 반복되면 위험해질 수 있다"고 언급했다. 이 발언은 온라인을 중심으로 "물을 하루 2ℓ 이상 마시면 위험하다"는 해석으로 번지며 의료계에서도 의견이 오갔다.

"정해진 양보다 상황 맞게 섭취해야"

이에 대해 이 교수는 "음식을 통해서도 수분을 섭취한다"며 "밤늦게 억지로 2ℓ를 채우거나 소변 색이 투명해질 때까지 마시는 등 강박적인 습관이 문제"라고 지적했다. 그는 "목이 마를 때 마시면 된다"며 "특히 고령층은 갈증을 잘 느끼지 못하거나 특정 질환이나 약물을 복용하는 상태에서는 수분 조절에 어려움이 있을 수 있다"며 "무작정 정해진 양을 맞추려는 강박보단 상황에 맞게 조절하는 것이 필요하다"고 덧붙였다.

이계호 충남대 명예교수가 유퀴즈 출연 당시 발언에 대해 해명에 나섰다. 정희원의 저속노화 유튜브

이계호 충남대 명예교수가 유퀴즈 출연 당시 발언에 대해 해명에 나섰다. 정희원의 저속노화 유튜브

원본보기 아이콘

정희원 서울시 건강총괄관이 앞서 이 교수의 발언을 언급하며 건강한 식습관에 대한 불필요한 공포심을 유발할 수 있다고 지적해 한때 정 총괄관이 이 교수를 저격한 것이 아니냐는 논란도 있었다. 이에 대해 정 총괄관은 "나는 누구를 저격하지 않는다. 다만 과장돼 공포를 유발하거나 근거가 부족할 수 있는 부분들이 사람들에게 퍼지는 것을 막고 건강한 식습관에 대해 균형을 잡아드리려 한 것"이라고 설명했다.

핵심은 "건강을 지키자는 것"

결국 이번 논란을 둘러싼 핵심은 '얼마나 마셔야 하는지에 대한 강박'에서 벗어나 '개인의 생활 습관이나 몸 상태에 맞게 적정량을 섭취하는 것이 바람직하다'는 점으로 모였다. 이 교수와 정 총괄관은 "모두 자기 몸에 맞는 방법으로 건강을 지키자는 것"이라며 "시민들이 건강한 생활 습관을 갖도록 도움을 드렸다면 영광이다"라고 끝마쳤다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
