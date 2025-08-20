물 2리터 섭취 논란에 본인 등판…"숫자에 강박 말고 상황 따라 조절해야"

억지로 채우는 습관이 문제

"2리터 숫자에 집착 말아야"

tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 "물을 많이 마시면 건강에 오히려 무리가 될 수 있다"는 발언으로 관심을 모았던 이계호 충남대 명예교수가 해당 발언과 관련해 해명에 나섰다.

이계호 충남대 명예교수가 유퀴즈 출연 당시 발언에 대해 해명에 나섰다.

이 교수는 지난 19일 '저속노화쌤'으로 유명한 정희원 서울시 건강총괄관의 유튜브 채널 '정희원의 저속노화'에 출연해 "핵심은 '물을 너무 많이 마시지 말라'는 것"이라며 "2ℓ라는 숫자 자체에 강박관념을 가질 필요가 없다"고 설명했다.

앞서 이 교수는 이달 6일 방송된 '유퀴즈'에서 "물을 많이 마시는 사람들이 오히려 어지럽거나 기운이 빠질 수 있다"며 "심장이 약한 경우 장기간 반복되면 위험해질 수 있다"고 언급했다. 이 발언은 온라인을 중심으로 "물을 하루 2ℓ 이상 마시면 위험하다"는 해석으로 번지며 의료계에서도 의견이 오갔다.

"정해진 양보다 상황 맞게 섭취해야"

이에 대해 이 교수는 "음식을 통해서도 수분을 섭취한다"며 "밤늦게 억지로 2ℓ를 채우거나 소변 색이 투명해질 때까지 마시는 등 강박적인 습관이 문제"라고 지적했다. 그는 "목이 마를 때 마시면 된다"며 "특히 고령층은 갈증을 잘 느끼지 못하거나 특정 질환이나 약물을 복용하는 상태에서는 수분 조절에 어려움이 있을 수 있다"며 "무작정 정해진 양을 맞추려는 강박보단 상황에 맞게 조절하는 것이 필요하다"고 덧붙였다.

정희원 서울시 건강총괄관이 앞서 이 교수의 발언을 언급하며 건강한 식습관에 대한 불필요한 공포심을 유발할 수 있다고 지적해 한때 정 총괄관이 이 교수를 저격한 것이 아니냐는 논란도 있었다. 이에 대해 정 총괄관은 "나는 누구를 저격하지 않는다. 다만 과장돼 공포를 유발하거나 근거가 부족할 수 있는 부분들이 사람들에게 퍼지는 것을 막고 건강한 식습관에 대해 균형을 잡아드리려 한 것"이라고 설명했다.

핵심은 "건강을 지키자는 것"

결국 이번 논란을 둘러싼 핵심은 '얼마나 마셔야 하는지에 대한 강박'에서 벗어나 '개인의 생활 습관이나 몸 상태에 맞게 적정량을 섭취하는 것이 바람직하다'는 점으로 모였다. 이 교수와 정 총괄관은 "모두 자기 몸에 맞는 방법으로 건강을 지키자는 것"이라며 "시민들이 건강한 생활 습관을 갖도록 도움을 드렸다면 영광이다"라고 끝마쳤다.





박은서 인턴기자



