부산 기장군, 하반기 산업재해 예방 ‘안전·보건 확보의무 점검’ 실시

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.20 15:50

8월 25일부터 11월 14일까지…258건 개선 조치 이행 여부 집중 확인

기장군(군수 정종복)은 군 소관 사업장의 중대산업재해 예방을 위해 오는 8월 25일부터 11월 14일까지 '2025년 하반기 안전·보건 확보의무 이행점검'을 진행한다.


이 점검은 군 본청·직속기관·사업소와 읍·면 소관 전체 사업장을 대상으로 한다.

군은 현업업무 37팀, 도급사업 중점관리대상 84건, 안전보건협의체 19개소, 밀폐공간 23개소 등을 집중 점검할 계획이다.


주요 점검 항목은 ▲사업장 내 유해·위험요인 확인과 개선 여부 ▲급박한 위험 대비 비상조치계획 수립·훈련 여부 ▲종사자 의견 청취·개선 여부 ▲도급·용역·위탁사업 시 안전·보건 확보의무 이행 여부 등이다.


군은 상반기 점검에서 드러난 지적사항과 '2025년 정기 위험성평가'에서 개선이 필요한 것으로 지적된 258건에 대해 조치 이행 여부를 중점적으로 확인할 방침이다.

정종복 군수는 "이번 점검은 산업재해를 예방하기 위한 실질적이고 효과적인 활동"이라며 "안전·보건 조치가 미흡한 사업장은 즉시 개선해 산업재해 없는 안전한 기장군을 만들겠다"고 말했다.

기장군청.

기장군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
