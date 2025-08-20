본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 동부소방서, 을지연습 기간 '사랑의 헌혈'

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.20 15:36

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주 동부소방서가 을지연습 기간을 맞아 생명나눔 문화 확산과 혈액 수급 안정화에 기여하기 위해 '생명나눔 사랑의 헌혈' 행사를 진행했다. 광주동부소방서 제공

광주 동부소방서가 을지연습 기간을 맞아 생명나눔 문화 확산과 혈액 수급 안정화에 기여하기 위해 '생명나눔 사랑의 헌혈' 행사를 진행했다. 광주동부소방서 제공

AD
원본보기 아이콘

광주 동부소방서는 을지연습 기간을 맞아 생명나눔 문화 확산과 혈액 수급 안정화에 기여하기 위해 '생명나눔 사랑의 헌혈' 행사를 진행했다고 20일 밝혔다.


동부소방서 앞 차고에서 이뤄진 이번 헌혈은 소방공무원과 사회복무요원 등이 자발적으로 참여했다.

국가 비상 대비 훈련과 더불어 헌혈 행사를 함께 실시함으로써 공공기관으로서의 사회적 책임을 다하고, 응급 환자 치료와 지역사회 혈액 수급 안정에 기여하고자 마련됐다.


김영일 동부소방서장은 "을지연습 기간에 진행된 이번 헌혈은 위기 상황에서도 국민의 생명을 지키겠다는 소방의 의지를 담은 것이다"며 "앞으로도 나눔과 봉사를 통해 지역사회와 함께하는 소방서가 되겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"난자 얼리는 것도 투자"…2030 여성들의 남다른 미래 준비

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기