광주 서구-하나금융그룹, 신중년 취업박람회 성료

김이강 광주 서구청장이 19일 서구 김대중컨벤션센터 다목적홀에서 열린 '하나 JOB매칭 페스타 in 광주'에서 참석자들과 함께 상담부스, 안내부스 등을 살펴보고 있다. 광주 서구 제공 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구는 19일 김대중컨벤션센터에서 하나금융그룹이 주최하는 '하나JOB 매칭 페스타 in 광주'에 협력기관으로 참여했다.

이번 행사는 40~60대 중장년 세대에게 맞춤형 일자리를 제공하고, 경력 인재들의 재취업을 지원하기 위해 마련됐다. 삼아교통, 호남샤니, KTC 등 55개 기업이 참여했으며 구직자 400여 명이 몰려 높은 관심을 보였다.

또 현장에서는 취업정보 제공, 구직자 메이크업, 창업컨설팅, AI직업탐색 미니강연 등 다채로운 부대행사도 함께 열려 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

'하나 JOB 매칭 페스타'는 지난 6월 인천을 시작으로 11월 서울까지 5차례 진행될 예정이며 광주는 세 번째 개최지다. 이번 광주 행사에는 빛고을50+센터, 광주경제진흥상생일자리센터 및 지역 일자리 유관기관들도 협력기관으로 참여해 신중년 일자리에 대한 지역사회의 관심을 확인시켰다.

김이강 서구청장은 "행정과 대기업이 손잡고 중장년들의 든든한 일자리를 만들어가는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 사회적 가치 실현과 상생을 위한 노력을 이어가겠다"고 말했다.

한편 서구는 매년 정기적으로 일자리 박람회를 열고 있으며 지난해 구직자 43명이, 올해 상반기에는 16명이 새 일자리를 찾는 성과를 거뒀다. 또한 취업자·채용기업 간담회, 서구일자리센터 확대 운영 등을 통해 주민들의 안정적 취업 기반 마련에 앞장서고 있다.





