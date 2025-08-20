본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 매듭법 배우는 김민석 총리

조용준기자

입력2025.08.20 14:55

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 매듭법 배우는 김민석 총리
AD
원본보기 아이콘

20일 정부서울청사 지하2층 안전교육장에서 김민석 국무총리 등이 참석한 가운데 을지연습과 연계된 '정부서울청사 공습대비 민방위 훈련'이 열리고 있다. 김 총리가 비상상황에 필요한 매듭법을 배우고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계 작성 이래 최고치 내년 상반기 우르르 나온다…"집 빼앗겼어요" 통계... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'아메리카당' 만든다더니…머스크, 뭐하고 있나

"난자 얼리는 것도 투자"…2030 여성들의 남다른 미래 준비

"레깅스 입으면 이젠 아줌마"…요즘 Z세대는 뭐 입나 봤더니

"짐을 실어도 캠핑을 떠나도 팔방미인"…기아 PV5

'먹는 위고비·한달 7㎏ 감량'…식품 불법광고·판매 적발

"정장이 없냐" 굴욕의 대통령이번엔 "올블랙이 아주 멋진데?"

'이태원 참사' 출동 소방관 숨진 채 발견

새로운 이슈 보기