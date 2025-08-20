[내일 날씨] 광주·전남 35도 폭염…곳곳 소나기

일부 지역 천둥·번개 동반

시설물 관리·안전사고 주의

21일 광주·전남은 낮 기온 35도 안팎의 무더위 속에 곳곳에 소나기가 예보됐다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

21일 광주·전남은 낮 기온이 35도 안팎까지 오르며 무더위가 이어지고, 일부 지역에는 소나기와 천둥·번개가 예보됐다.

광주지방기상청에 따르면 이날은 일본 남쪽 해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들겠다. 예상 강수량은 5~40㎜ 수준이며 일부 지역에서는 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다.

아침 최저기온은 23~25도, 낮 최고기온은 32~35도까지 오르겠다. 서해와 남해 앞바다의 물결은 1ｍ로 일겠고, 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.

기상청 관계자는 "소나기가 내리는 지역에서는 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기를 바란다"고 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



