대구 김광석길 여름 힐링콘서트…셀위펑크·송미해밴드 출연

영남취재본부 구대선기자

입력2025.08.20 11:03

대구 중구(구청장 류규하)는 23일 오후 6시 김광석다시그리기길 야외콘서트홀에서 '김광석다시그리기길 여름 힐링콘서트'를 개최한다.


2023년 처음 시작해 올해로 3회째를 맞는 이번 행사는 여름 무더위를 치유하는 음악 공연으로, 약 270석 규모의 야외무대에서 약 1시간 동안 진행된다.

대구 김광석길 여름 힐링콘서트 포스터

대구 김광석길 여름 힐링콘서트 포스터

무대에는 에너지 넘치는 인디밴드 '셀위펑크'와 청량하고 경쾌한 보컬의 '송미해밴드'가 출연해 여름에 어울리는 다채로운 가요 메들리를 선보이며 관람객들에게 특별한 시간을 선사할 예정이다.

대구 중구는 야외 공연 특성에 맞춰 얼음물, 부채, 쿨링패치 등 온열질환 예방 물품을 배부하고 대형 선풍기를 설치하는 등 안전하고 쾌적한 관람 환경을 조성할 계획이다.


류규하 대구 중구청장은 "이번 여름 힐링콘서트가 무더위로 지친 시민과 관광객들에게 말 그대로 '치유의 시간'이 되길 바란다"며 "김광석다시그리기길을 찾은 분들이 즐겁고 신나는 공연을 만끽할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
